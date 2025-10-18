Полтава ночью подверглась атаке рф дронами: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки беспилотника в Полтаве возник пожар на складе готовой продукции гражданского предприятия, охвативший 1500 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание, информации о пострадавших нет.
В Полтаве в результате атаки рф дронами произошел пожар на складе готовой продукции гражданского предприятия, его потушили, сообщили в субботу и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Полтава: в результате российской атаки возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий города. Огонь охватил около 1500 кв. м помещения. Спасатели ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало
Руководитель ОВА уточнил, что "сегодня ночью враг пытался атаковать Полтавщину с помощью БпЛА". "По вражеским целям работала ПВО. В результате падения беспилотника в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий", - указал Когут в Telegram.
