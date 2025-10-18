136 из 164 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину тремя ракетами С-300 и 164 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 136 беспилотников, зафиксировано попадание 27 дронов.
россия ночью выпустила по Украине три ракеты С-300 и 164 дрона, обезврежено 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 октября (с 19:00 17 октября) враг атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. - рф и 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 100 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
