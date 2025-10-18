136 из 164 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

$41.640.00
48.520.01
ukenru
18 октября, 00:34 • 20069 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 44880 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 34503 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 39214 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 32153 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 23116 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 21482 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17972 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 20076 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 21649 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.1м/с
73%
752мм
Популярные новости
Украина получит первые деньги от Японии из замороженных активов РФ в начале 2026 года17 октября, 22:31 • 3076 просмотра
Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта18 октября, 00:09 • 9032 просмотра
Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с ТрампомVideo18 октября, 01:11 • 4290 просмотра
Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN18 октября, 01:32 • 24736 просмотра
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин03:57 • 3490 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 74298 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 98630 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 125331 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 90979 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 115607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Александр Стабб
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили06:19 • 2500 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 27708 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 35518 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 64069 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 111430 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Дипломатка
Шахед-136
Facebook

136 из 164 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Ночью россия атаковала Украину тремя ракетами С-300 и 164 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 136 беспилотников, зафиксировано попадание 27 дронов.

136 из 164 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь

россия ночью выпустила по Украине три ракеты С-300 и 164 дрона, обезврежено 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 октября (с 19:00 17 октября) враг атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл. - рф и 164 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. 

Более 1100 оккупантов, самолет и сотни БПЛА: в Генштабе ВСУ обнародовали потери РФ18.10.25, 08:11 • 2134 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Курская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Ракетная система С-300
Украина