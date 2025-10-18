Более 1100 оккупантов, самолет и сотни БПЛА: в Генштабе ВСУ обнародовали потери РФ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 17 октября, Россия потеряла 1150 военных и 41 артиллерийскую систему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.25 ориентировочно составляют 1129180 человек ликвидировано.
За прошедшие сутки, 17 октября, в войне против Украины Россия потеряла еще 1150 военных и 41 артиллерийскую систему. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1129180 (+1150) человек ликвидировано
- танков ‒ 11267 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23396 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 33789 (+41)
- РСЗО ‒ 1522 (+2)
- средства ПВО ‒ 1228 (0)
- самолетов ‒ 428 (+1)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 71523 (+498)
- крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64672 (+131)
- специальная техника ‒ 3980 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
В пятницу, 17 октября на фронте произошло 111 боевых столкновений, оккупанты задействовали 3 292 дрона-камикадзе и совершили 3 834 обстрела. Российские войска нанесли 78 авиационных ударов и сбросили 154 управляемые авиабомбы.
