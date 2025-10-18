Понад 1100 окупантів, літак і сотні БПЛА: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф
Київ • УНН
За минулу добу, 17 жовтня, росія втратила 1150 військових та 41 артилерійську систему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно становлять 1129180 осіб ліквідовано.
За минулу добу, 17 жовтня у війні проти України росія втратила ще 1150 військових та 41 артилерійську систему. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1129180 (+1150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11267 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23396 (+2)
- артилерійських систем ‒ 33789 (+41)
- РСЗВ ‒ 1522 (+2)
- засоби ППО ‒ 1228 (0)
- літаків ‒ 428 (+1)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 71523 (+498)
- крилаті ракети ‒ 3864 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64672 (+131)
- спеціальна техніка ‒ 3980 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У п'ятницю, 17 жовтня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, окупанти залучили 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли. Російські війська завдали 78 авіаційних ударів і скинули 154 керовані авіабомби.
