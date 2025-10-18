Понад 1100 окупантів, літак і сотні БПЛА: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф

$41.640.12
00:34 • 17834 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 39766 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 31179 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 36055 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 29623 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 22234 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 20774 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 17766 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 19914 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 21464 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Підрив "Північного потоку": Угорщина обурена рішенням Польщі, реакція не забарилась
17 жовтня, 20:53 • 7070 перегляди
Двоє проросійських пропагандистів викриті на Рівненській АЕС
17 жовтня, 21:17 • 15681 перегляди
Зеленський після зустрічі з Трампом: "Маємо зупинитися там, де є зараз, і почати говорити"
17 жовтня, 21:40 • 6788 перегляди
Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту
18 жовтня, 00:09 • 3794 перегляди
Трамп відмовляється надати Україні ракети Tomahawk через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни - CNN
01:32 • 21971 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 71927 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 96467 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 123363 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 89134 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 113725 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Александр Стубб
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Німеччина
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили06:19 • 46 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 26431 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 34398 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 63027 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 110427 перегляди
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News
Truth Social
Північний потік

Понад 1100 окупантів, літак і сотні БПЛА: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

За минулу добу, 17 жовтня, росія втратила 1150 військових та 41 артилерійську систему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно становлять 1129180 осіб ліквідовано.

Понад 1100 окупантів, літак і сотні БПЛА: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф

За минулу добу, 17 жовтня у війні проти України росія втратила ще 1150 військових та 41 артилерійську систему. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1129180 (+1150) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11267 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23396 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 33789 (+41)
          • РСЗВ ‒ 1522 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1228 (0)
              • літаків ‒ 428 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 71523 (+498)
                    • крилаті ракети ‒ 3864 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64672 (+131)
                            • спеціальна техніка ‒ 3980 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У п'ятницю, 17 жовтня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, окупанти залучили 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли. Російські війська завдали 78 авіаційних ударів і скинули 154 керовані авіабомби.

                              Трамп відмовляється надати Україні ракети Tomahawk через розбіжності із Зеленським щодо майбутнього війни - CNN18.10.25, 03:32 • 21995 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна