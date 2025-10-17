На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе - Генштаб

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 8116 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 12576 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 11976 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 13078 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 14113 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 15141 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 17996 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20000 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13638 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16641 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
74%
753мм
Популярнi новини
У США помер український поет і літературознавець Юрій ТарнавськийPhoto17 жовтня, 11:04 • 3910 перегляди
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12 • 13808 перегляди
Суд продовжив Шабуніну запобіжний захід 17 жовтня, 11:14 • 3610 перегляди
У центрі Києва чоловіки у цивільному "запакували" інших цивільних чоловіків: в Нацполіції відреагувалиVideo17:11 • 6582 перегляди
Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ17:23 • 3098 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 56583 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 82731 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 110646 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 77343 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 101822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
50 Cent
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема20:07 • 1390 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 26074 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 55396 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 103299 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 79581 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Financial Times
Північний потік

На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

На фронті відбулося 111 бойових зіткнень, окупанти залучили 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли. Російські війська завдали 78 авіаційних ударів і скинули 154 керовані авіабомби.

На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Окупанти залучили до ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали 78 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких дві — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Шість із семи атак відбили українські воїни, триває ще одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення досі тривають.

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку — окупанти намагалися просунутися у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку сьогодні противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку 11 разів росіяни намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Торського, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. У одній локації бої не вщухають дотепер.

Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф17.10.25, 08:53 • 29317 переглядiв

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 — безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль та 19 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Одне бойове зіткнення триває.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків особливих змін не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу17.10.25, 07:45 • 10613 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ