19:15 • 7480 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 11978 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 11565 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 12690 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 13812 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 15012 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 17907 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 19963 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13618 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16630 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
На фронте произошло 111 боевых столкновений, враг запустил 3 292 дрона-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

На фронте произошло 111 боевых столкновений, оккупанты задействовали 3 292 дрона-камикадзе и совершили 3 834 обстрела. Российские войска нанесли 78 авиационных ударов и сбросили 154 управляемые авиабомбы.

На фронте произошло 111 боевых столкновений, враг запустил 3 292 дрона-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 111 боевых столкновений. Оккупанты задействовали для ударов 3 292 дрона-камикадзе и совершили 3 834 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли 78 авиационных ударов, сбросили 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, задействовали для ударов 3 292 дрона-камикадзе и совершили 3 834 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Бологовка, Кутьковка, Обуховка, Колодязное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. Шесть из семи атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Семь вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районах Переездного, Григоровки, Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении 11 раз россияне пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Торского, Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Филиа и в направлении Новопавловки и Покровска. В одной локации бои не утихают до сих пор.

Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф17.10.25, 08:53 • 29294 просмотра

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 56 оккупантов, из них 41 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль и 19 беспилотных летательных аппаратов; поврежден пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Александровском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка. Одно боевое столкновение продолжается.

С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районах населенных пунктов Каменское и Степное.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях особых изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки17.10.25, 07:45 • 10613 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск