Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за сутки 16 октября: ликвидировано 730 оккупантов и 588 БпЛА. Общие потери противника с 24.02.22 по 17.10.25 составляют более 1,1 миллиона личного состава.
За сутки 16 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 730 солдат и 588 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1128030 (+730) человек ликвидировано
- танков ‒ 11266 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23394 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 33748 (+35)
- РСЗО ‒ 1520 (0)
- средства ПВО ‒ 1228 (+1)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 71025 (+588)
- крылатые ракеты ‒ 3864 (+5)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64541 (+73)
- специальная техника ‒ 3978 (+1)
Данные уточняются.
