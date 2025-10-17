Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за добу 16 жовтня: ліквідовано 730 окупантів та 588 БпЛА. Загальні втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 становлять понад 1,1 мільйона особового складу.
За добу 16 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 730 солдатів та 588 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1128030 (+730) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11266 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23394 (+10)
- артилерійських систем ‒ 33748 (+35)
- РСЗВ ‒ 1520 (0)
- засоби ППО ‒ 1228 (+1)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 71025 (+588)
- крилаті ракети ‒ 3864 (+5)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64541 (+73)
- спеціальна техніка ‒ 3978 (+1)
Дані уточнюються.
