Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу

$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 жовтня, 21:15 • 34702 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 41996 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 32041 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 35297 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 38218 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 51351 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 36978 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 45128 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 83080 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23792 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 13582 перегляди
Індія скоротила імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США - Reuters16 жовтня, 20:59 • 6978 перегляди
Кривий Ріг під масованою атакою дронів: понад 10 вибухів та пожежі16 жовтня, 21:34 • 3098 перегляди
Трамп назвав склад делегації США для переговорів з росією щодо України16 жовтня, 22:31 • 5734 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 16698 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 51352 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 83081 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 52254 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 74342 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 85651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 41659 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 89754 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 66816 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 68342 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 72974 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136
The Times

Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ за добу 16 жовтня: ліквідовано 730 окупантів та 588 БпЛА. Загальні втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 становлять понад 1,1 мільйона особового складу.

Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу

За добу 16 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 730 солдатів та 588 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1128030 (+730) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11266 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23394 (+10)
        • артилерійських систем ‒ 33748 (+35)
          • РСЗВ ‒ 1520 (0)
            • засоби ППО ‒ 1228 (+1)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 71025 (+588)
                    • крилаті ракети ‒ 3864 (+5)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64541 (+73)
                            • спеціальна техніка ‒ 3978 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.

                              Завершення війни в Україні буде складнішим, ніж на Близькому Сході - Трамп07.10.25, 20:45 • 3717 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна