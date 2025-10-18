136 зі 164 запущених рф по Україні дронів знешкоджено за ніч
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну трьома ракетами С-300 та 164 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 136 безпілотників, зафіксовано влучання 27 дронів.
росія вночі випустила по Україні три ракети С-300 та 164 дрони, знешкоджено 136 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) ворог атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - рф та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Понад 1100 окупантів, літак і сотні БПЛА: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати рф18.10.25, 08:11 • 2206 переглядiв