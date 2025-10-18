Полтава вночі зазнала атаки рф дронами: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотника у Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції цивільного підприємства, що охопила 1500 кв. м. Рятувальники ліквідували займання, інформації про постраждалих немає.
У Полтаві внаслідок атаки рф дронами сталася пожежа на складі готової продукції цивільного підприємства, її загасили, повідомили у суботу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Полтава: внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств міста. Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання. Інформації про постраждалих не надходило
Керівник ОВА уточнив, що "сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавщину за допомогою БпЛА". "По ворожих цілях працювала ППО. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств", - зазначив Когут у Telegram.
136 зі 164 запущених рф по Україні дронів знешкоджено за ніч18.10.25, 09:26 • 1378 переглядiв