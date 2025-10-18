$41.640.00
18 жовтня, 00:34 • 20418 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 45743 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 35057 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 39745 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 32556 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 23265 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 21614 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 18002 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 20101 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 21674 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 07:15 • 74674 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 98990 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 07:53 • 125679 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 91318 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 115956 перегляди
Полтава вночі зазнала атаки рф дронами: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

Внаслідок атаки безпілотника у Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції цивільного підприємства, що охопила 1500 кв. м. Рятувальники ліквідували займання, інформації про постраждалих немає.

Полтава вночі зазнала атаки рф дронами: показали наслідки

У Полтаві внаслідок атаки рф дронами сталася пожежа на складі готової продукції цивільного підприємства, її загасили, повідомили у суботу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Полтава: внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств міста. Вогонь охопив близько 1500 кв. м приміщення. Рятувальники ліквідували займання. Інформації про постраждалих не надходило

- повідомили у ДСНС.

Керівник ОВА уточнив, що "сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавщину за допомогою БпЛА". "По ворожих цілях працювала ППО. Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств", - зазначив Когут у Telegram.

136 зі 164 запущених рф по Україні дронів знешкоджено за ніч18.10.25, 09:26 • 1378 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Полтава