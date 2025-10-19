$41.640.00
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-75

Київ • УНН

 • 110 перегляди

На авіазаводі в Комсомольську-на-Амурі почали виробництво першого прототипу Су-75 "Checkmate", легкого стелс-літака п'ятого покоління. Цей проєкт, вперше показаний у 2021 році, позиціонується як більш доступна альтернатива Су-57 та західним аналогам.

росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-75

росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су‑75 "Checkmate", відкривши нову фазу у розвитку легких стелс‑літаків п’ятого покоління. Про це інформує видання Аviacionline, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на авіазаводі імені Юрія Гагаріна в Комсомольську‑на‑Амурі вже почали виробництво першого прототипу Су‑75. Один із керівників Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) повідомив, що завод перейшов від креслень до реального виготовлення експериментальних літаків на базі Су‑57.

Про проєкт

Су‑75 уперше показали у 2021 році на авіасалоні в Дубаї (MAKS‑2021) як одномоторний стелс‑винищувач п’ятого покоління для внутрішнього та експортного ринків.

Літак позиціонувався як більш доступна альтернатива Су‑57 та західним аналогам (F‑35, Gripen E, Rafale), з сучасною стелс‑формою, модульною архітектурою та можливістю оснащення сучасною авіонікою й озброєнням для боїв поза візуальною дальністю (BVR).

Перші польоти планували на 2023 рік, але вторгнення в Україну, міжнародні санкції та проблеми з постачанням західних компонентів і композитів відклали графік. У 2022 році російські чиновники прогнозували початок виробництва прототипів у 2024‑му, льотні випробування - у 2025‑му, а серійне виробництво - до 2027 року.

Технічні особливості

Згідно з патентами та технічними описами, проєкт зазнав змін порівняно з концептом 2021 року: збільшено площу крила, перероблено центральну частину фюзеляжу для більшого внутрішнього об’єму (можливо, для додаткового палива або внутрішніх відсіків для озброєння). Також ведеться робота над двомісними та безпілотними модифікаціями.

ОАК передбачає модульне оснащення літака різними пакетами авіоніки, РЕБ і сенсорів, а також можливість додаткового пілота для майбутніх варіантів у рамках концепцій спільної роботи людини і машини (MUM‑T).

Якщо виробництво прототипу буде офіційно підтверджено і відбудуться перші льотні демонстрації, це стане важливим кроком для російської авіаційної промисловості.

Разом з тим, офіційних пресрелізів від Ростеху чи Міноборони росії із детальним підтвердженням старту виробництва Су‑75 наразі не було.

Нагадаємо

росія вивчає можливість інвестування у виробництво винищувачів Су-57 в Індії. Нью-Делі потребує ескадрильї літаків п'ятого покоління, розглядаючи Су-57 та F-35.

Віта Зеленецька

