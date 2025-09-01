Як росія і Китай випередили США у виробництві тротилу в світі – New York Times

У Сполучених Штатах Америки істотно зменшилися запаси вибухівки для виробництва зброї. У матеріалі New York Times висвітлено проблему скорочення кількості тротилу в США та як це впливає на обороноздатність держави і підтримку України, повідомляє УНН.

Стаття New York Times описує ситуацію з виробництвом тротилу в США. Історично основою військової могутності Вашингтону було власне виробництво зброї, яку без тротилу неможливо виготовити.

У середині 1980-х років було закрито останній завод з виробництва тротилу. Після того інші держави (росія, Китай, Україна, Польща) збільшили власні потужності – що й вплинуло на те, що США почали імпортувати товар.

Тривалий час Польща експортувала тротил до США, але після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року пріоритети змінилися. За це період Україна вже отримувала від Польщі більше вибухівки для власного виробництва зброї.

Водночас за минулі 3-4 роки росія та Китай призупинили експорт тротилу до США.

Цього року Пентагон оголосив про будівництво нового заводу з виробництва тротилу в штаті Кентукі вартістю в 435 мільйонів доларів. Очікується початок роботи заводу 2028 року.

