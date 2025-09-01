$41.320.06
18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Як росія і Китай випередили США у виробництві тротилу в світі – New York Times

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Запаси тротилу в США значно зменшилися через закриття останнього заводу в 1980-х роках та припинення експорту з росії та Китаю. Пентагон будує новий завод у Кентуккі вартістю $435 млн, який запрацює у 2028 році.

Як росія і Китай випередили США у виробництві тротилу в світі – New York Times

У Сполучених Штатах Америки істотно зменшилися запаси вибухівки для виробництва зброї. У матеріалі New York Times висвітлено проблему скорочення кількості тротилу в США та як це впливає на обороноздатність держави і підтримку України, повідомляє УНН.

Деталі

Стаття New York Times описує ситуацію з виробництвом тротилу в США. Історично основою військової могутності Вашингтону було власне виробництво зброї, яку без тротилу неможливо виготовити.

У середині 1980-х років було закрито останній завод з виробництва тротилу. Після того інші держави (росія, Китай, Україна, Польща) збільшили власні потужності – що й вплинуло на те, що США почали імпортувати товар.

Тривалий час Польща експортувала тротил до США, але після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року пріоритети змінилися. За це період Україна вже отримувала від Польщі більше вибухівки для власного виробництва зброї.

Водночас за минулі 3-4 роки росія та Китай призупинили експорт тротилу до США.

Цього року Пентагон оголосив про будівництво нового заводу з виробництва тротилу в штаті Кентукі вартістю в 435 мільйонів доларів. Очікується початок роботи заводу 2028 року.

Нагадаємо

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території росії. Він також зазначив, що американська зброя не оплачується платниками податків США, а США ведуть переговори з росією.

Єгор Брайлян

