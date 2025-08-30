Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території росії. Він також зазначив, що американська зброя не оплачується платниками податків США, а США ведуть переговори з росією.