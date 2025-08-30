$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 29814 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 132991 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 119736 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 73378 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 84372 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54943 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 108300 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73494 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69620 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163585 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Сполучені Штати надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території росії. Він також зазначив, що американська зброя не оплачується платниками податків США, а США ведуть переговори з росією.

Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО

Сполучені Штати Америки надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території росії. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, інформує УНН з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телеканалу Fox News.

Деталі

За словами дипломата, стратегія Трампа цілковито відрізняється від стратегії адміністрації екс-президента Джо Байдена за трьома ключовими факторами.

 По-перше, зазначив посол, американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків.

По-друге, за його словами, США ведуть переговори з росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена.

І нарешті, ми надаємо (Україні. - ред.) можливості для ударів по більш віддалених цілях на території росії

- - зазначив Вітакер.

Він зазначив, що Дональд Трамп створив абсолютно іншу ситуацію, ніж за часів Байдена, оскільки змусив володимира путіна сісти за стіл для переговорів.

За словами посла США при НАТО, цей діалог ще не завершений, але "сторони усе ще ведуть ці переговори, обмінюються полоненими, є багато хороших новин".

"Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Це не війна Дональда Трампа, але він, безумовно, хоче, щоб убивства припинилися. Він хоче, щоб удари по містах України припинилися. Він хоче, щоб вбивства і смерть припинилися", - підкреслив Вітакер.

Нагадаємо

Державний департамент США схвалив продаж Україні військової допомоги на 825 мільйонів доларів. Пакет включає 3350 ракет ERAM та інтегровані системи навігації GPS/INS.  

Також у Сполучених Штатах схвалили можливу поставку Україні запчастин для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. До пакету допомоги увійдуть запасні частини, технічне обслуговування та програмне забезпечення.

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
