США схвалили продаж Україні супутникових послуг Starlink на $150 мільйонів
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг супутникового зв'язку Starlink на 150 мільйонів доларів. Кабмін України звернувся з проханням придбати продовження послуг для своїх терміналів Starlink.
Державний департамент Сполучених Штатів америки схвалив продаж Україні послуг супутникового зв’язку Starlink на суму 150 мільйонів доларів США. Про це інформує УНН з посиланням на Агентство оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA).
Деталі
Зазначається, що Кабінет міністрів України звернувся з проханням придбати продовження послуг супутникового зв’язку для своїх терміналів Starlink.
До угоди будуть включені такі пункти, що не належать до MDE: інженерно-технічні та логістичні послуги, що надаються урядом США та підрядниками; а також інші супутні елементи логістики та підтримки програм
Загальна орієнтовна вартість послуг становить 150 млн доларів.
Основним підрядником у межах цієї угоди буде компанія Starlink Services.
На цей час уряду США не відомо про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем. Будь-які компенсаційні домовленості визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником.
Нагадаємо
Державний департамент США схвалив можливу поставку Україні запчастин для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. До пакету допомоги увійдуть запасні частини, технічне обслуговування та програмне забезпечення.