США схвалили продаж Україні супутникових послуг Starlink на $150 мільйонів

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 28307 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 128784 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 117553 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 71753 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 83031 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54557 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 107456 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73273 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69380 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163391 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява29 серпня, 16:03
Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський29 серпня, 17:08
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем29 серпня, 17:25
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 29 серпня, 17:27
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto19:38
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 117546 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
США схвалили продаж Україні супутникових послуг Starlink на $150 мільйонів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг супутникового зв'язку Starlink на 150 мільйонів доларів. Кабмін України звернувся з проханням придбати продовження послуг для своїх терміналів Starlink.

США схвалили продаж Україні супутникових послуг Starlink на $150 мільйонів

Державний департамент Сполучених Штатів америки схвалив продаж Україні послуг супутникового зв’язку Starlink на суму 150 мільйонів доларів США. Про це інформує УНН з посиланням на Агентство оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA).

Деталі

Зазначається, що Кабінет міністрів України звернувся з проханням придбати продовження послуг супутникового зв’язку для своїх терміналів Starlink.

До угоди будуть включені такі пункти, що не належать до MDE: інженерно-технічні та логістичні послуги, що надаються урядом США та підрядниками; а також інші супутні елементи логістики та підтримки програм

- йдеться у повідомленні.

Загальна орієнтовна вартість послуг становить 150 млн доларів.

Основним підрядником у межах цієї угоди буде компанія Starlink Services.

На цей час уряду США не відомо про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем. Будь-які компенсаційні домовленості визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником.

Нагадаємо

Державний департамент США схвалив можливу поставку Україні запчастин для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. До пакету допомоги увійдуть запасні частини, технічне обслуговування та програмне забезпечення.

Віта Зеленецька

ПолітикаТехнології
Starlink
Державний департамент США
MIM-104 Patriot
Україна