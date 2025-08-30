США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов
Киев • УНН
Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг спутниковой связи Starlink на 150 миллионов долларов. Кабмин Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг для своих терминалов Starlink.
Детали
Отмечается, что Кабинет министров Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.
В соглашение будут включены следующие пункты, не относящиеся к MDE: инженерно-технические и логистические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками; а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ
Общая ориентировочная стоимость услуг составляет 150 млн долларов.
Основным подрядчиком в рамках этого соглашения будет компания Starlink Services.
В настоящее время правительству США не известно о каких-либо компенсационных соглашениях, предложенных в связи с этой потенциальной продажей. Любые компенсационные договоренности будут определяться во время переговоров между покупателем и подрядчиком.
