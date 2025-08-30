США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине услуг спутниковой связи Starlink на сумму 150 миллионов долларов США. Об этом информирует УНН со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества и безопасности США (DSCA).

Отмечается, что Кабинет министров Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.

В соглашение будут включены следующие пункты, не относящиеся к MDE: инженерно-технические и логистические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками; а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ