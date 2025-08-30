США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 28313 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 128795 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 117559 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 71758 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 83037 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54558 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 107458 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73273 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69381 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163391 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
66%
749мм
Популярные новости
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03 • 7480 просмотра
Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский29 августа, 17:08 • 4570 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25 • 21275 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27 • 9976 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto19:38 • 5234 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 99465 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 104638 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 128795 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 117559 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 107458 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 36062 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 172519 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 200329 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 201075 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186009 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Financial Times
Хранитель
E-6 Mercury

США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг спутниковой связи Starlink на 150 миллионов долларов. Кабмин Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг для своих терминалов Starlink.

США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине услуг спутниковой связи Starlink на сумму 150 миллионов долларов США. Об этом информирует УНН со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества и безопасности США (DSCA).

Детали

Отмечается, что Кабинет министров Украины обратился с просьбой приобрести продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.

В соглашение будут включены следующие пункты, не относящиеся к MDE: инженерно-технические и логистические услуги, предоставляемые правительством США и подрядчиками; а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ

- говорится в сообщении.

Общая ориентировочная стоимость услуг составляет 150 млн долларов.

Основным подрядчиком в рамках этого соглашения будет компания Starlink Services.

В настоящее время правительству США не известно о каких-либо компенсационных соглашениях, предложенных в связи с этой потенциальной продажей. Любые компенсационные договоренности будут определяться во время переговоров между покупателем и подрядчиком.

Напомним

Государственный департамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов. В пакет помощи войдут запасные части, техническое обслуживание и программное обеспечение.

Вита Зеленецкая

ПолитикаТехнологии
Старлинк
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
MIM-104 Patriot
Украина