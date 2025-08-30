Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем Patriot на $179,1 млн
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив можливу поставку Україні запчастин для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. До пакету допомоги увійдуть запасні частини, технічне обслуговування та програмне забезпечення.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливу поставку Україні обладнання (запчастин) для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. Про це інформує УНН з посиланням на Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) США.
Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot та пов'язаного з нею обладнання на суму 179,1 млн. доларів США
Зазначається, що Уряд України запросив придбати обладнання та послуги для підтримки забезпечення своїх зенітних оборонних систем Patriot.
В DSCA повідомили, що до пакету допомоги будуть також включені такі пункти:
- секретні та несекретні запасні частини;
- технічне обслуговування;
- секретне та несекретне програмне забезпечення та оновлення програмного забезпечення;
- системні модифікації та пов'язані з ними комплекти для модифікації;
- випробувальне обладнання;
- комунікаційне обладнання та пов'язані з ним аксесуари;
- послуги з інтеграції;
- ремонт та повернення;
- зберігання;
- інструменти;
- Програма польового спостереження;
- Програма міжнародних інженерних послуг;
- обладнання для підтримки технічного обслуговування;
- технічна допомога уряду США та представника підрядника;
- навчання;
- послуги інженерної та логістичної підтримки;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація;
- секретне програмне забезпечення;
- та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.
Загальна передбачувана вартість програми становить 179,1 млн. доларів США.
За інформацією Агентства з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки, запропонований продаж підвищить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши її потужнішими засобами протиповітряної оборони для виконання завдань самооборони та забезпечення регіональної безпеки.
Україна не зазнає жодних труднощів із включенням цих товарів та послуг до своїх збройних сил
Основними підрядниками в рамках угоди стануть корпорації RTX (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Бетесда, Меріленд). У DSCA зазначили, що будь-які компенсаційні угоди будуть визначені під час переговорів між покупцем та підрядником.
Реалізація потенційного продажу передбачає залучення приблизно п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти представників підрядників для підтримки навчання та періодичних зустрічей у Командуванні США в Європі.
У DSCA підкреслили, що продаж не матиме негативного впливу на оборонну готовність США і не змінить основний військовий баланс у регіоні.
