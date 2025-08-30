Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем Patriot на $179,1 млн

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 27753 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 126986 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 116565 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 71028 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 82427 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54358 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 107057 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73162 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69273 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163289 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.4м/с
52%
750мм
Популярнi новини
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23 • 69192 перегляди
НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява29 серпня, 16:03 • 6986 перегляди
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем29 серпня, 17:25 • 20428 перегляди
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 29 серпня, 17:27 • 9322 перегляди
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершеноPhoto19:38 • 4610 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 99040 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 104204 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 126972 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 116556 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 107055 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 35883 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 172327 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 200141 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 200860 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 185838 перегляди
Актуальне
Свіфт
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем Patriot на $179,1 млн

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Державний департамент США схвалив можливу поставку Україні запчастин для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. До пакету допомоги увійдуть запасні частини, технічне обслуговування та програмне забезпечення.

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для систем Patriot на $179,1 млн

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливу поставку Україні обладнання (запчастин) для систем ППО Patriot на 179,1 млн доларів. Про це інформує УНН з посиланням на Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) США.

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордон засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot та пов'язаного з нею обладнання на суму 179,1 млн. доларів США

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Уряд України запросив придбати обладнання та послуги для підтримки забезпечення своїх зенітних оборонних систем Patriot.

В DSCA повідомили, що до пакету допомоги будуть також включені такі пункти: 

  • секретні та несекретні запасні частини;
    • технічне обслуговування;
      • секретне та несекретне програмне забезпечення та оновлення програмного забезпечення;
        • системні модифікації та пов'язані з ними комплекти для модифікації;
          • випробувальне обладнання;
            • комунікаційне обладнання та пов'язані з ним аксесуари;
              • послуги з інтеграції;
                • ремонт та повернення;
                  • зберігання;
                    • інструменти;
                      • Програма польового спостереження;
                        • Програма міжнародних інженерних послуг;
                          • обладнання для підтримки технічного обслуговування;
                            • технічна допомога уряду США та представника підрядника;
                              • навчання;
                                • послуги інженерної та логістичної підтримки;
                                  • секретні та несекретні публікації та технічна документація;
                                    • секретне програмне забезпечення;
                                      • та інші супутні елементи логістики та підтримки програми.

                                        Загальна передбачувана вартість програми становить 179,1 млн. доларів США.

                                        За інформацією Агентства з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки, запропонований продаж підвищить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши її потужнішими засобами протиповітряної оборони для виконання завдань самооборони та забезпечення регіональної безпеки.

                                        Україна не зазнає жодних труднощів із включенням цих товарів та послуг до своїх збройних сил

                                        - наголосили в DSCA.

                                        Основними підрядниками в рамках угоди стануть корпорації RTX (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Бетесда, Меріленд). У DSCA зазначили, що будь-які компенсаційні угоди будуть визначені під час переговорів між покупцем та підрядником.

                                        Реалізація потенційного продажу передбачає залучення приблизно п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти представників підрядників для підтримки навчання та періодичних зустрічей у Командуванні США в Європі.

                                        У DSCA підкреслили, що продаж не матиме негативного впливу на оборонну готовність США і не змінить основний військовий баланс у регіоні.

                                        Нагадаємо

                                        Державний департамент США схвалив продаж Україні військової допомоги на 825 мільйонів доларів. Пакет включає 3350 ракет ERAM та інтегровані системи навігації GPS/INS.

                                        Віта Зеленецька

                                        Політика
                                        Державний департамент США
                                        MIM-104 Patriot
                                        Україна