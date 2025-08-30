$41.260.06
Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для систем Patriot на $179,1 млн

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Государственный департамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов. В пакет помощи войдут запасные части, техническое обслуживание и программное обеспечение.

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для систем Patriot на $179,1 млн

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную поставку Украине оборудования (запчастей) для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности (DSCA) США.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за границу средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и связанного с ней оборудования на сумму 179,1 млн долларов США

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Правительство Украины запросило приобрести оборудование и услуги для поддержки обеспечения своих зенитных оборонных систем Patriot.

В DSCA сообщили, что в пакет помощи будут также включены следующие пункты:

  • секретные и несекретные запасные части;
    • техническое обслуживание;
      • секретное и несекретное программное обеспечение и обновления программного обеспечения;
        • системные модификации и связанные с ними комплекты для модификации;
          • испытательное оборудование;
            • коммуникационное оборудование и связанные с ним аксессуары;
              • услуги по интеграции;
                • ремонт и возврат;
                  • хранение;
                    • инструменты;
                      • Программа полевого наблюдения;
                        • Программа международных инженерных услуг;
                          • оборудование для поддержки технического обслуживания;
                            • техническая помощь правительства США и представителя подрядчика;
                              • обучение;
                                • услуги инженерной и логистической поддержки;
                                  • секретные и несекретные публикации и техническая документация;
                                    • секретное программное обеспечение;
                                      • и другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

                                        Общая предполагаемая стоимость программы составляет 179,1 млн долларов США.

                                        По информации Агентства по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности, предложенная продажа повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив ее более мощными средствами противовоздушной обороны для выполнения задач самообороны и обеспечения региональной безопасности.

                                        Украина не испытает никаких трудностей с включением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы

                                        - подчеркнули в DSCA.

                                        Основными подрядчиками в рамках соглашения станут корпорации RTX (Арлингтон, Вирджиния) и Lockheed Martin (Бетесда, Мэриленд). В DSCA отметили, что любые компенсационные соглашения будут определены во время переговоров между покупателем и подрядчиком.

                                        Реализация потенциальной продажи предусматривает привлечение примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати представителей подрядчиков для поддержки обучения и периодических встреч в Командовании США в Европе.

                                        В DSCA подчеркнули, что продажа не окажет негативного влияния на оборонную готовность США и не изменит основной военный баланс в регионе.

                                        Напомним

                                        Государственный департамент США одобрил продажу Украине военной помощи на 825 миллионов долларов. Пакет включает 3350 ракет ERAM и интегрированные системы навигации GPS/INS.

