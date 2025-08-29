$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 18162 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 32808 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 102354 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 55293 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 68477 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 107941 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121319 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104371 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 116838 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84259 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Державний департамент США схвалив продаж Україні військової допомоги на 825 мільйонів доларів. Пакет включає 3350 ракет ERAM та інтегровані системи навігації GPS/INS.

Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні чергвоого пакету військової допомоги. Його вартість становить близько 825 мільйонів доларів. Про це інформує Агентство співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Україна запросила 3 350 авіаційних ракет ERAM та таку ж кількість інтегрованих систем навігації GPS/INS.

До пакету допомоги також входять:

  • контейнери для ракет;
    • пілони для підвішування;
      • комплектуючі та допоміжне обладнання;
        • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
          • послуги з ремонту та повернення;
            • програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання;
              • апаратне забезпечення системи планування місій;
                • постачання та підтримка секретного програмного забезпечення;
                  • секретні та несекретні публікації та технічна документація;
                    • навчання персоналу та навчальне обладнання;
                      • транспортна підтримка;
                        • дослідження та опитування;
                          • інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
                            • інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

                              Загальна вартість оцінюється в 825 мільйонів доларів.

                              У Держдепі підкреслили, що продаж сприятиме зовнішньополітичним і безпековим цілям США, посилюючи обороноздатність України, яка є "силою політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

                              Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів від Данії, Нідерландів, Норвегії та за програмою Foreign Military Financing від США.

                              Головними підрядниками стануть компанії Zone 5 Technologies та CoAspire. Продаж не змінить військового балансу в регіоні й не вимагатиме направлення додаткових американських представників до України.

                              Довідково

                              RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двоступенева зенітна керована ракета "поверхня-повітря" останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з сучасними літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.

                              Ракета SM-6 ERAM має дальність понад 240 км і може розвивати швидкість до Mach 3,5, що дозволяє їй перехоплювати швидкісні цілі. Вона використовується ВМС США з 2013 року та вже пройшла низку модернізацій, які підвищили її ефективність проти гіперзвукових загроз.

                              Нагадаємо

                              Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка очікується за шість тижнів, вартість пакету озброєнь складає 850 мільйонів доларів.

                              США надають Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів06.08.25, 00:49 • 3815 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Політика
                              Державний департамент США
                              Міністерство оборони США
                              Дональд Трамп
                              Данія
                              Андрій Єрмак
                              Норвегія
                              Нідерланди
                              Україна