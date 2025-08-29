Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM
Державний департамент США схвалив продаж Україні військової допомоги на 825 мільйонів доларів. Пакет включає 3350 ракет ERAM та інтегровані системи навігації GPS/INS.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні чергвоого пакету військової допомоги. Його вартість становить близько 825 мільйонів доларів. Про це інформує Агентство співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Україна запросила 3 350 авіаційних ракет ERAM та таку ж кількість інтегрованих систем навігації GPS/INS.
До пакету допомоги також входять:
- контейнери для ракет;
- пілони для підвішування;
- комплектуючі та допоміжне обладнання;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
- послуги з ремонту та повернення;
- програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання;
- апаратне забезпечення системи планування місій;
- постачання та підтримка секретного програмного забезпечення;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- транспортна підтримка;
- дослідження та опитування;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.
Загальна вартість оцінюється в 825 мільйонів доларів.
У Держдепі підкреслили, що продаж сприятиме зовнішньополітичним і безпековим цілям США, посилюючи обороноздатність України, яка є "силою політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".
Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів від Данії, Нідерландів, Норвегії та за програмою Foreign Military Financing від США.
Головними підрядниками стануть компанії Zone 5 Technologies та CoAspire. Продаж не змінить військового балансу в регіоні й не вимагатиме направлення додаткових американських представників до України.
Довідково
RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двоступенева зенітна керована ракета "поверхня-повітря" останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з сучасними літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.
Ракета SM-6 ERAM має дальність понад 240 км і може розвивати швидкість до Mach 3,5, що дозволяє їй перехоплювати швидкісні цілі. Вона використовується ВМС США з 2013 року та вже пройшла низку модернізацій, які підвищили її ефективність проти гіперзвукових загроз.
