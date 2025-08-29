Госдеп США одобрил продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM
Киев • УНН
Государственный департамент США одобрил продажу Украине военной помощи на 825 миллионов долларов. Пакет включает 3350 ракет ERAM и интегрированные системы навигации GPS/INS.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет около 825 миллионов долларов. Об этом информирует Агентство сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Украина запросила 3 350 авиационных ракет ERAM и такое же количество интегрированных систем навигации GPS/INS.
В пакет помощи также входят:
- контейнеры для ракет;
- пилоны для подвешивания;
- комплектующие и вспомогательное оборудование;
- запасные части, расходные материалы и аксессуары;
- услуги по ремонту и возврату;
- программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование;
- аппаратное обеспечение системы планирования миссий;
- поставка и поддержка секретного программного обеспечения;
- секретные и несекретные публикации и техническая документация;
- обучение персонала и учебное оборудование;
- транспортная поддержка;
- исследования и опросы;
- инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
- другие связанные элементы логистической и программной поддержки.
Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов.
В Госдепе подчеркнули, что продажа будет способствовать внешнеполитическим и безопасностным целям США, усиливая обороноспособность Украины, которая является "силой политической стабильности и экономического развития в Европе".
Финансирование будет осуществляться за счет средств от Дании, Нидерландов, Норвегии и по программе Foreign Military Financing от США.
Главными подрядчиками станут компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Продажа не изменит военного баланса в регионе и не потребует направления дополнительных американских представителей в Украину.
Справка
RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двухступенчатая зенитная управляемая ракета "поверхность-воздух" последнего поколения компании Raytheon. Предназначается для борьбы с современными самолетами и БПЛА, вертолетами, противокорабельными крылатыми ракетами над водой и сушей.
Ракета SM-6 ERAM имеет дальность более 240 км и может развивать скорость до Mach 3,5, что позволяет ей перехватывать скоростные цели. Она используется ВМС США с 2013 года и уже прошла ряд модернизаций, которые повысили ее эффективность против гиперзвуковых угроз.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка ожидается через шесть недель, стоимость пакета вооружений составляет 850 миллионов долларов.
