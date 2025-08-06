США предоставляют Украине новую военную помощь на сотни миллионов долларов
Киев • УНН
Госдепартамент США одобрил военную помощь Украине на более чем 200 млн долларов. Средства пойдут на ремонт техники и транспортировку оборудования, в частности гаубиц M777.
Государственный департамент США одобрил новую военную помощь Украине на сумму более 200 млн долларов. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что помощь пойдет на ремонт техники и транспортировку оборудования.
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и техническому обеспечению артиллерийских гаубиц M777, а также услуг по транспортировке и консолидационных услуг на общую сумму 203,5 млн долларов
В Пентагоне уточнили, что основным подрядчиком по поставке оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems. При этом подрядчик по транспортировке и консолидации грузов будет определен из числа "утвержденных поставщиков".
Напомним
Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО инициируют новый механизм PURL для быстрой поставки оружия Украине. Он предусматривает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы стран-членов.
Украина уже получила более миллиарда долларов на американское оружие от партнеров НАТО: Зеленский поговорил с Рютте05.08.25, 20:33 • 2218 просмотров