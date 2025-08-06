США предоставляют Украине новую военную помощь на сотни миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил новую военную помощь Украине на сумму более 200 млн долларов. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Отмечается, что помощь пойдет на ремонт техники и транспортировку оборудования.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту и техническому обеспечению артиллерийских гаубиц M777, а также услуг по транспортировке и консолидационных услуг на общую сумму 203,5 млн долларов