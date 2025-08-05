Украина уже получила более миллиарда долларов на американское оружие от партнеров НАТО: Зеленский поговорил с Рютте

Украина за два дня получила уже более миллиарда долларов от европейских партнеров – членов НАТО на закупку американского оружия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Глава государства сообщил о хорошем разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров – членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это

Дания, Норвегия и Швеция профинансируют второй пакет поддержки США для Украины на $500 млн - НАТО

По словам Главы государства, генсек НАТО также рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.

Проинформировал о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые россия обстреливает интенсивнее, о ситуации на фронте и потребностях наших воинов. Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать