Украина уже получила более миллиарда долларов на американское оружие от партнеров НАТО: Зеленский поговорил с Рютте
Киев • УНН
Украина получила более миллиарда долларов от европейских партнеров — членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельствует о реализации решений Гаагского саммита Альянса.
Украина за два дня получила уже более миллиарда долларов от европейских партнеров – членов НАТО на закупку американского оружия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Детали
Глава государства сообщил о хорошем разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров – членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это
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По словам Главы государства, генсек НАТО также рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.
Проинформировал о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые россия обстреливает интенсивнее, о ситуации на фронте и потребностях наших воинов. Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать
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