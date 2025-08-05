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Украина уже получила более миллиарда долларов на американское оружие от партнеров НАТО: Зеленский поговорил с Рютте

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Украина получила более миллиарда долларов от европейских партнеров — членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельствует о реализации решений Гаагского саммита Альянса.

Украина уже получила более миллиарда долларов на американское оружие от партнеров НАТО: Зеленский поговорил с Рютте

Украина за два дня получила уже более миллиарда долларов от европейских партнеров – членов НАТО на закупку американского оружия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

Глава государства сообщил о хорошем разговоре с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров – членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это 

- сообщил Зеленский.

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По словам Главы государства, генсек НАТО также рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.

Проинформировал о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые россия обстреливает интенсивнее, о ситуации на фронте и потребностях наших воинов.  Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать 

- резюмировал Президент.

Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны05.08.25, 17:30 • 60850 просмотров

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
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