Україна вже отримала понад мільярд доларів на американську зброю від партнерів НАТО: Зеленський поговорив із Рютте

Україна за два дні має вже понад мільярд доларів від європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Глава держави повідомив про хорошу розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це

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За словами Глави держави, генсек НАТО також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

Поінформував про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які росія обстрілює інтенсивніше, про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів. Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати