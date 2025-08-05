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Україна вже отримала понад мільярд доларів на американську зброю від партнерів НАТО: Зеленський поговорив із Рютте

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Україна отримала понад мільярд доларів від європейських партнерів — членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчить про реалізацію рішень Гаазького саміту Альянсу.

Україна вже отримала понад мільярд доларів на американську зброю від партнерів НАТО: Зеленський поговорив із Рютте

Україна за два дні має вже понад мільярд доларів від європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Глава держави повідомив про хорошу розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це 

- повідомив Зеленський.

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За словами Глави держави, генсек НАТО також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

Поінформував про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які росія обстрілює інтенсивніше, про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.  Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати 

- резюмував Президент.

Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни05.08.25, 17:30 • 66896 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Володимир Зеленський
Україна
Харків