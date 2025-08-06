США надають Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів
Київ • УНН
Держдепартамент США схвалив військову допомогу Україні на понад 200 млн доларів. Кошти підуть на ремонт техніки та транспортування обладнання, зокрема гаубиць M777.
Державний департамент США схвалив нову військову допомогу Україні на понад 200 млн доларів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Зазначається, що допомога піде на ремонт техніки та транспортування обладнання.
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та технічного забезпечення артилерійських гаубиць M777, а також послуг з транспортування та консолідаційних послуг на загальну суму 203,5 млн доларів
У Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems. При цьому підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж "затверджених постачальників".
Нагадаємо
Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що США та НАТО ініціюють новий механізм PURL для швидкого постачання зброї Україні. Він передбачає фінансування поставок американського озброєння через добровільні внески країн-членів.
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