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США надають Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Держдепартамент США схвалив військову допомогу Україні на понад 200 млн доларів. Кошти підуть на ремонт техніки та транспортування обладнання, зокрема гаубиць M777.

США надають Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів

Державний департамент США схвалив нову військову допомогу Україні на понад 200 млн доларів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що допомога піде на ремонт техніки та транспортування обладнання.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та технічного забезпечення артилерійських гаубиць M777, а також послуг з транспортування та консолідаційних послуг на загальну суму 203,5 млн доларів

- йдеться у повідомленні.

У Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems. При цьому підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж "затверджених постачальників".

Нагадаємо

Напередодні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що США та НАТО ініціюють новий механізм PURL для швидкого постачання зброї Україні. Він передбачає фінансування поставок американського озброєння через добровільні внески країн-членів.

Україна вже отримала понад мільярд доларів на американську зброю від партнерів НАТО: Зеленський поговорив із Рютте05.08.25, 20:33 • 2218 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
M777 (гаубиця)
Державний департамент США
Міністерство оборони США
Україна