США надають Україні нову військову допомогу на сотні мільйонів доларів

Державний департамент США схвалив нову військову допомогу Україні на понад 200 млн доларів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Зазначається, що допомога піде на ремонт техніки та транспортування обладнання.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та технічного забезпечення артилерійських гаубиць M777, а також послуг з транспортування та консолідаційних послуг на загальну суму 203,5 млн доларів