Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине оружие, позволяющее наносить удары по более отдаленным целям на территории России. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, информирует УНН со ссылкой на его интервью в эфире телеканала Fox News.

Детали

По словам дипломата, стратегия Трампа полностью отличается от стратегии администрации экс-президента Джо Байдена по трем ключевым факторам.

Во-первых, отметил посол, американское оружие, которое сейчас используется на фронте в Украине, не оплачивается американскими налогоплательщиками.

Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена.

И наконец, мы предоставляем (Украине. - ред.) возможности для ударов по более отдаленным целям на территории России - - отметил Уитакер.

Он отметил, что Дональд Трамп создал совершенно иную ситуацию, чем во времена Байдена, поскольку заставил Владимира Путина сесть за стол для переговоров.

По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".

"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Дональда Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились", - подчеркнул Уитакер.

Напомним

Государственный департамент США одобрил продажу Украине военной помощи на 825 миллионов долларов. Пакет включает 3350 ракет ERAM и интегрированные системы навигации GPS/INS.

Также в Соединенных Штатах одобрили возможную поставку Украине запчастей для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов. В пакет помощи войдут запасные части, техническое обслуживание и программное обеспечение.

США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов