Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО

$41.260.06
48.130.25
ukru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 29691 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 132701 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 119590 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 73265 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 84275 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54910 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 108243 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73464 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69592 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163567 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
55%
750мм
Популярные новости
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03 • 8704 просмотра
Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский29 августа, 17:08 • 6036 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25 • 22906 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27 • 10796 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 6474 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 100210 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 105363 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 132702 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 119590 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 108244 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 36331 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 172817 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 200615 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 201383 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186273 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ
Financial Times

Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие, позволяющее наносить удары по более отдаленным целям на территории России. Он также отметил, что американское оружие не оплачивается налогоплательщиками США, а США ведут переговоры с Россией.

Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине оружие, позволяющее наносить удары по более отдаленным целям на территории России. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, информирует УНН со ссылкой на его интервью в эфире телеканала Fox News.

Детали

По словам дипломата, стратегия Трампа полностью отличается от стратегии администрации экс-президента Джо Байдена по трем ключевым факторам.

 Во-первых, отметил посол, американское оружие, которое сейчас используется на фронте в Украине, не оплачивается американскими налогоплательщиками.

Во-вторых, по его словам, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена.

И наконец, мы предоставляем (Украине. - ред.) возможности для ударов по более отдаленным целям на территории России

- - отметил Уитакер.

Он отметил, что Дональд Трамп создал совершенно иную ситуацию, чем во времена Байдена, поскольку заставил Владимира Путина сесть за стол для переговоров.

По словам посла США при НАТО, этот диалог еще не завершен, но "стороны все еще ведут эти переговоры, обмениваются пленными, есть много хороших новостей".

"Все мы хотим, чтобы эта война закончилась. Это не война Дональда Трампа, но он, безусловно, хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет, чтобы удары по городам Украины прекратились. Он хочет, чтобы убийства и смерть прекратились", - подчеркнул Уитакер.

Напомним

Государственный департамент США одобрил продажу Украине военной помощи на 825 миллионов долларов. Пакет включает 3350 ракет ERAM и интегрированные системы навигации GPS/INS.  

Также в Соединенных Штатах одобрили возможную поставку Украине запчастей для систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов. В пакет помощи войдут запасные части, техническое обслуживание и программное обеспечение.

США одобрили продажу Украине спутниковых услуг Starlink на $150 миллионов30.08.25, 02:41 • 748 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Джо Байден
Украина