Как Россия и Китай опередили США в мировом производстве тротила – New York Times

18:36 • 5352 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 12996 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 23508 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 30674 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 172384 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 100567 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 181096 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 188403 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 159837 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 128654 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 128172 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 127302 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 115530 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 113169 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 105888 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 23515 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 67596 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 181111 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 188416 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 159846 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 5366 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 32936 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 162537 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 291072 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 310489 просмотра
Как Россия и Китай опередили США в мировом производстве тротила – New York Times

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Запасы тротила в США значительно уменьшились из-за закрытия последнего завода в 1980-х годах и прекращения экспорта из России и Китая. Пентагон строит новый завод в Кентукки стоимостью $435 млн, который заработает в 2028 году.

Как Россия и Китай опередили США в мировом производстве тротила – New York Times

В Соединенных Штатах Америки существенно уменьшились запасы взрывчатки для производства оружия. В материале New York Times освещена проблема сокращения количества тротила в США и как это влияет на обороноспособность государства и поддержку Украины, сообщает УНН.

Детали

Статья New York Times описывает ситуацию с производством тротила в США. Исторически основой военной мощи Вашингтона было собственное производство оружия, которое без тротила невозможно изготовить.

В середине 1980-х годов был закрыт последний завод по производству тротила. После этого другие государства (Россия, Китай, Украина, Польша) увеличили собственные мощности – что и повлияло на то, что США начали импортировать товар.

Долгое время Польша экспортировала тротил в США, но после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года приоритеты изменились. За этот период Украина уже получала от Польши больше взрывчатки для собственного производства оружия.

В то же время за прошедшие 3-4 года Россия и Китай приостановили экспорт тротила в США.

В этом году Пентагон объявил о строительстве нового завода по производству тротила в штате Кентукки стоимостью в 435 миллионов долларов. Ожидается начало работы завода в 2028 году.

Напомним

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие, позволяющее наносить удары по более отдаленным целям на территории России. Он также отметил, что американское оружие не оплачивается налогоплательщиками США, а США ведут переговоры с Россией.

