В Соединенных Штатах Америки существенно уменьшились запасы взрывчатки для производства оружия. В материале New York Times освещена проблема сокращения количества тротила в США и как это влияет на обороноспособность государства и поддержку Украины, сообщает УНН.

Детали

Статья New York Times описывает ситуацию с производством тротила в США. Исторически основой военной мощи Вашингтона было собственное производство оружия, которое без тротила невозможно изготовить.

В середине 1980-х годов был закрыт последний завод по производству тротила. После этого другие государства (Россия, Китай, Украина, Польша) увеличили собственные мощности – что и повлияло на то, что США начали импортировать товар.

Долгое время Польша экспортировала тротил в США, но после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года приоритеты изменились. За этот период Украина уже получала от Польши больше взрывчатки для собственного производства оружия.

В то же время за прошедшие 3-4 года Россия и Китай приостановили экспорт тротила в США.

В этом году Пентагон объявил о строительстве нового завода по производству тротила в штате Кентукки стоимостью в 435 миллионов долларов. Ожидается начало работы завода в 2028 году.

Напомним

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие, позволяющее наносить удары по более отдаленным целям на территории России. Он также отметил, что американское оружие не оплачивается налогоплательщиками США, а США ведут переговоры с Россией.

