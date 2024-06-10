"Там, конечно, истерика" - Юсов о реакции россиян на разрешение бить по рф западным вооружением

У россиян среди пропагандистов, военных и гражданских наблюдается истерика из-за разрешения бить по рф западным вооружением. Оккупанты учитывают новые дополнительные риски и пробуют на большее расстояние оттягивать свои силы и средства, чтобы страховать себя. Об этом в эфире телемарафона в понедельник рассказал представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов, передает УНН.

Реакцию мы можем все с вами наблюдать, если мониторить информационное болото за поребриком, то там, конечно, истерика. В принципе, такая же реакция и среди пропагандистов, и среди военных, и среди гражданских. Что касается реального изменения тактики врага, то, безусловно, они учитывают новые дополнительные риски и пробуют на большее расстояние оттягивать свои силы и средства, чтобы страховать себя. Любые дополнительные возможности для украинских Сил безопасности и обороны и дополнительные угрозы для врага - это работает нам в плюс - сказал Юсов.

Напомним

Представитель ГУР Юсов отметил, что кремлевский диктатор владимир путин бесится из-за поражения Су-57 на территории аэродрома "ахтубинск" в астраханской области рф, который расположен в 589 километрах от линии фронта. Реакция в кремле очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать.