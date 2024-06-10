"Там, звичайно, істерика" - Юсов про реакцію росіян на дозвіл бити по рф західним озброєнням
Київ • УНН
Російські пропагандисти, військові і цивільні особи впадають в істерику через дозвіл бити по російській федерації західною зброєю, каже представник ГУР.
У росіян серед пропагандистів, військових та цивільних спостерігається істерика через дозвіл бити по рф західним озброєнням. Окупанти враховують нові додаткові ризики і пробують на більшу відстань відтягувати свої сили і засоби, щоб страхувати себе. Про це в ефірі телемарафону у понеділок розповів представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов, передає УНН.
Реакцію ми можемо всі з вами спостерігати, якщо моніторити інформаційне болото за поребриком, то там, звичайно, істерика. У принципі, така ж реакція і серед пропагандистів, і серед військових, і серед цивільних. Що стосується реальної зміни тактики ворога, то, безумовно, вони враховують нові додаткові ризики і пробують на більшу відстань відтягувати свої сили і засоби, щоб страхувати себе. Будь-які додаткові можливості для українських Сил безпеки і оборони і додаткові загрози для ворога - це працює нам в плюс
Нагадаємо
Представник ГУР Юсов зазначив, що кремлівський диктатор володимир путін скаженіє через ураження Су-57 на території аеродрому "ахтубінск" в астраханській області рф, який розташований за 589 кілометрів від лінії фронту. Реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна, тому що Су-57 вони намагались ретельно ховати та оберігати.