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рф в Египте представила ракеты С-71М и С-71К

Киев • УНН

 • 926 просмотра

На авиасалоне в Египте россия впервые публично представила С-71М и С-71К. Разработки сочетают свойства крылатых ракет и ударных дронов.

рф в Египте представила ракеты С-71М и С-71К

На международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте россия продемонстрировала некоторые из своих новых разработок на грани между дронами и крылатыми ракетами. Среди них С-71К и 71К. Об этом пишет Reuters, передает УНН

В российской части аэродрома были представлены ракеты С-71М и С-71К, которые сочетают в себе характеристики крылатых ракет и недорогих ударных беспилотников 

- пишет издание. 

Как сообщил представитель "Рособоронэкспорта", авиашоу в Эль-Аламейне стало первым случаем, когда ракеты были продемонстрированы публично. 

Это не дрон, это не ракета, это что-то и то, и другое 

- сказал он. 

Дополнение

4 сентября в "Рособоронэкспорте" сообщали, что на открытой статической площадке El Alamein International Airshow 2026 "Рособоронэкспорт" продемонстрирует истребитель 5-го поколения Су-57Э с авиационными управляемыми ракетами различного назначения, в частности класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД2, большой дальности РВВ-БД, класса "воздух-поверхность" Х-38МЛЭ, малозаметной высокоточной крылатой ракетой нового поколения Х-69 и противорадиолокационной Х-58УШКЭ. 

Кроме того, во время выставки ожидается презентация новейших беспилотных платформ С-71М и С-71К для запуска с борта истребителей 5-го поколения.

Напомним 

Россия разрабатывает новую систему вооружения С-71, которая выходит за рамки классической крылатой ракеты и предусматривает создание автономного ударного оружия. 

Павел Башинский

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