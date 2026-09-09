рф у Єгипті представила ракети С-71М та С-71К
Київ • УНН
На авіасалоні в Єгипті росія вперше публічно представила С-71М і С-71К. Розробки поєднують властивості крилатих ракет і ударних дронів.
На міжнародному авіасалоні El Alamein International Airshow 2026 у Єгипті росія продемонструвала деякі зі своїх нових розробок на межі між дронами і крилатими ракетами. Серед них С-71К та 71К. Про це пише Reuters, передає УНН.
У російській частині аеродрому були представлені ракети С-71М та С-71К, які поєднують у собі характеристики крилатих ракет та недорогих ударних безпілотників
Як повідомив представник "Рособоронекспорту", авіашоу в Ель-Аламейні стало першим випадком, коли ракети були продемонстровані публічно.
Це не дрон, це не ракета, це щось і те, й інше
Доповнення
4 вересня у "Рособоронекспорті" повідомляли, що на відкритому статичному майданчику El Alamein International Airshow 2026 "Рособоронекспорт" продемонструє винищувач 5-го покоління Су-57Е з авіаційними керованими ракетами різного призначення, зокрема класу "повітря-повітря" РВВ-МД2 малої дальності, РВВ-БД великої дальності, класу "повітря-поверхня" Х-38МЛЕ, малопомітною високоточною крилатою ракетою нового покоління Х-69 та протирадіолокаційною Х-58УШКЕ.
Крім того, під час виставки очікується презентація новітніх безпілотних платформ С-71М та С-71К для запуску з борту винищувачів 5-го покоління.
Нагадаємо
росія розробляє нову систему озброєння С-71, яка виходить за межі класичної крилатої ракети та передбачає створення автономної ударної зброї.