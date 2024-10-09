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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:29  •  35160 просмотра

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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех".

Украина ввела санкции против более чем 50 российских компаний, большинство из которых связаны с военно-промышленным комплексом страны-агрессора. Первой и наиболее известной в списке значится государственная корпорация "ростех", которая производит широкую номенклатуру оружия, в частности, баллистические ракеты "Кинжал", которыми враг снова начал наносить удары по Украине, пишет УНН.

5 октября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гендиректору "ростеха" Сергею Чемезову в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

А уже 8 октября Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении сроком на десять лет санкций против этой корпорации, которые включают в себя блокирование активов и запрет на бизнес-деятельность в Украине.

Компании, входящие в "ростех", производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины. Среди них, БМП, истребители Су-30, Су-35, Су-57, вертолеты, ударные и разведывательные дроны и многое другое. Самой известной продукцией корпорации являются аэробаллистические ракеты "Кинжал", которыми враг снова начал наносить удары по Украине.

Впервые после нападения на Украину враг применил эти ракеты в марте 2022 года. Первый "Кинжал" украинские силы противовоздушной обороны сбили 4 мая 2023 года.

Тогда же, в 2023 году, Сергей Чемезов похвастался, что "ростех" существенно увеличил производство оружия, в том числе и "Кинжалов". В то же время, по данным украинских спецслужб и военных аналитиков, производство этих ракет не превышает шести единиц в месяц.

При этом, производство этих ракет могли бы быть меньше, ведь, как отмечают эксперты, оно зависит от высокоточных компонентов западного производства.

"Аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер".

Что касается анализа микроэлектроники вражеских ракет, то традиционно все, что касается высокотехнологичного производства - это не российские технологии, а использование базы компонентов иностранных стран", - рассказал УНН директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Несмотря на то, что сам "ростех" с 2022 года находится под западными санкциями, ряд компаний, связанных с ним, могут импортировать высокотехнологичные компоненты для производства, в частности, и ракет.

В 2023 году издание The Insider в своем расследовании отмечало, что в цепочке поставок фигурируют 25 компаний из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши. А это свидетельствует о том, что Евросоюз должен вести более жесткую санкционную политику.

"Усиление санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с вооруженной агрессией рф на территории Украины должно оставаться актуальным вопросом на повестке дня для наших иностранных партнеров. Именно высокотехнологичные составляющие в целом являются ключевыми элементами обеспечения функционирования систем управления, питания и навигации российских ракет. Контроль со стороны ЕС за экспортом микроэлектроники и других передовых технологий может существенно повлиять на способность россии разрабатывать и совершенствовать свою военную технику и средства поражения, скоординированность действий и сохранение единства стран-членов ЕС и Украины в этом вопросе являются ключевыми для усиления санкционного режима и обеспечения его эффективности", - отметил Александр Рувин во время встречи со специальным представителем по вопросам выполнения санкций ЕС против рф Дэвидом О'Салливаном.

Среди других компаний, попавших под украинские санкции, следует отметить "уралвагонзавод-транс", которая входит в состав концерна "уралвагонзавод" - единственного в рф производителя танков, инновационный центр концерна "калашников", ряд компаний в области авиастроения.

Также санкции были введены троты трех китайских компаний. В частности, одна из них - Shvabe Opto-Electronics - на 100% принадлежит уральскому оптико-механическому заводу. В марте этого года появилась информация, что через эту китайскую компанию завод завез британских измерительных систем для производства оружия на восемь миллионов российских рублей. 

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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