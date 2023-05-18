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The Insider: 25 компаній ЄС досі здійснюють поставки для армії рф

The Insider: 25 компаній ЄС досі здійснюють поставки для армії рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. 25 компаній з Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі здійснюють продажі товарів фірмам рф, які забезпечують ворожу армію мікросхемами, амуніцією та іншими виробами військового призначення. Про це йдеться у розслідуванні The Insider, пише УНН.

Деталі 

Необхідне обладнання для оборонних компаній рф завозять військові підрядники, аби уникнули потрапляння в списки санкцій.

Розслідувачі зазначають,що одна з таких компаній  – московське ТОВ «Стан» – розробник сучасних верстатів із числовим програмним управлінням, що входить до держкорпорації «Ростех». Сам «Ростех» значиться у списку санкцій, а «Стан», який під обмеження не потрапив, імпортує технологічне обладнання для ливарного виробництва з Німеччини. Так, у липні 2022 року німецька компанія Vansped Logistics поставила «Стану» стрижневі машини.

«Стан», за словами журналістів, виступає постачальником у кількох оборонних підприємствах рф. Відповідно до бази даних аналізу держзакупівель, підприємство уклало 125 контрактів на загальну суму понад 14 мільярдів рублів. Серед його контрагентів ПАТ «ОДК-Кузнецов» (випускає двигуни для стратегічних ракетоносців Ту-160М) і «Уралвагонзавод» (єдиний у Росії розробник та виробник танків).

Уже після початку повномасштабної війни росії проти України перший заступник гендиректора «Ростеху» Володимир Артяков розповідав про важливість поставок з боку ТОВ «Стан» для випуску Ту-160 (саме з них по Україні запускають крилаті ракети Х-555).

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Ще одним постачальником для армії рф є компанія «Курганприбор». ЇЇ власник, за даними розслідувачів, сенатор Сергій Муратов, який перебуває під санкціями. 

«Курганприбор», офіційний партнер концерну «Калашников», виробляє підривники для танкових пострілів, сухопутної та морської артилерії, ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), зенітно-ракетних комплексів. Технічні вироби для своєї продукції компанія імпортує з Франції, її постачальник – місцева фірма Marchante.

Французька компанія Radiall S.A. під час війни співпрацює з російським АТ «Информационные спутниковые системы» (ИДС) – одним із найбільших підрядників «Роскосмосу». ИДС виконує замовлення з розробки та виробництва космічних апаратів у рамках розвитку системи ГЛОНАСС та системи супутникового зв’язку «Гонец-М» для міноборони росії. Беручи до уваги те, що ИДС лише під санкціями США, французи постачають їй перемикачі, які використовуються в мікросхемах бортових систем управління ракет.

Виробник оптичних систем для військово-морського флоту, військово-космічних сил і сухопутних військ рф, петербурзька компанія «Ломо» активно співпрацює, як запевняють розслідувачі, з естонською фірмою Marker Nordic Ou. Вона постачала «Ломо» волоконно-оптичні джгути, промисловий клей та інші компоненти, що використовуються при виробництві військової оптики. Серед таких продуктів – приціли нічного бачення «Мауглі-2» і «Мауглі-2М» для переносних зенітних ракетних комплексів, а також напівактивна головка самонаведення, якою оснащують високоточні (керовані) снаряди «Краснополь».

Також розслідувачі з’ясували, що російський постачальник взуття для міноборони рф, компанія «Донобувь», закуповує взуттєвий клей та шкіру у німецьких фірм Jakob KECK Chemie GmbH і Salamander SPS GmbH & Co. KG, відповідно, а підошви – в італійської компанії Tacchificio Campliglionese.

Постачання з Італії налагодив російський виробник бронежилетів для силовиків та військових «КЛАСС»: він, як зазначають журналісти, закупив у компанії Minelli Carmello фрези для виготовлення компонентів амуніції.

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російські фірми – постачальники армії рф, за даними розслідувачів, продовжують імпортувати деталі для виробництва іншої військової продукції, зокрема, двигунів для бойових кораблів зі Швейцарії, Литви, Австрії та Польщі.

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