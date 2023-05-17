ЄС збирається допомогти своїм компаніям вийти з рф через ризики сплати податків та фінансування війни путіна - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти росії, з якими ознайомився EUobserver, включають нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, які допоможуть європейським компаніям вийти з-під контролю рф.

З початку війни ЄС заморозив активи понад 1600 російських фізичних і юридичних осіб. До 11-го пакету, як зазначається, "увійдуть імена ще 100".

Але згідно з новою пропозицією країни ЄС дозволять фінансові перекази росіянам із чорного списку “після визначення того, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включно з продажами, які суворо необхідні для закриття”.

ЄС також заборонив європейським юридичним фірмам надавати комерційні послуги російським клієнтам.

Але 11-й пакет пропонує пом'якшити опцію, щоб допомогти “розплутати пов'язані спільні інтереси ЄС і росії всередині Європи”.

Цитата

“Компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, які є обов'язковими для завершення таких правочинів, таких як нотаріальні послуги”, - йдеться в пропозиції.

За підрахунками Єльського університету в США, які востаннє оновлювалися 16 травня, за останній рік росію вже покинули понад тисяча іноземних фірм.

Але на російському ринку, як і раніше, присутні десятки великих компаній з ЄС.

До них належать деякі з найбільших банків Європи (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) і енергетичні компанії (Engie, OMV і Total).

Сюди також входять відомі модні бренди, такі як Armani, Benetton, Diesel і Lacoste, австрійський виробник енергетичних напоїв Red Bull, данський виробник медичного обладнання Coloplast, нідерландська фірма з виробництва споживчих товарів Phillips і виробник напоїв Heineken, естонська компанія таксі Bolt, французька мережа готелів Accor і виробник косметики Clarins, а також німецька інженерна фірма Bosch.

Досі більшість європейських фірм практично не платили податки всередині росії зі свого прибутку завдяки вигідним угодам про уникнення подвійного оподаткування.

Але в березні міністерство фінансів рф запропонувало заморозити такі податкові угоди приблизно з 40 “недружніми” країнами, що запровадили санкції проти росії.

Зазначається, що путіну ще потрібно буде реалізувати цю пропозицію, але це питання президентського указу, який може бути підписаний у будь-який день.

Диктатор також публічно попросив свій уряд 2 травня “роз'яснити” до 20 травня, як у майбутньому буде здійснюватися виплата дивідендів акціонерам із “недружніх” країн.

І, згідно з одним російським джерелом, яке попросило не називати його імені через конфіденційність, нові правила можуть передбачати податок у розмірі до 25%, що стягується з фірм ЄС, таких як Armani, Clarins, Raiffeisen та решта тих, хто залишився.

“10-відсоткова комісія Антона Силуанова (міністра фінансів – ред.) за вихід означала, що західні компанії, які не знають про майбутній податок на дивіденди, можуть бути спокушені збереженням певної присутності в росії. Але щойно угоди про уникнення подвійного оподаткування буде розірвано, москва обкладе новим податком ті західні компанії, які ще присутні в країні, і їм доведеться платити податок на дивіденди навіть до 25%. І насправді це перетворило б ці компанії на спонсорів воєнних дій росії”, - сказало джерело в коментарі EUobserver.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що посли ЄС під час зустрічі в Брюсселі в п'ятницю не досягли домовленостей щодо 11-го пакету санкцій проти рф.

За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет можуть узгодити.

Посол зазначив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.