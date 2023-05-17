ЄС збирається допомогти своїм компаніям вийти з рф через ризики сплати податків та фінансування війни путіна - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
08:30 • 8679 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 19528 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 37327 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284377 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383298 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313165 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345988 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308731 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223647 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207094 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 41292 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 41124 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 22457 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 39525 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 17280 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 37327 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403227 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 545838 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578293 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 575056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 3939 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 17280 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209546 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383295 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178963 перегляди
Актуальне
ЄС збирається допомогти своїм компаніям вийти з рф через ризики сплати податків та фінансування війни путіна - ЗМІ

ЄС збирається допомогти своїм компаніям вийти з рф через ризики сплати податків та фінансування війни путіна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 644390 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Країни ЄС мають намір допомогти своїм компаніям вийти з росії через ризики сплати податків європейськими фірмами з рф і фінансування російської агресії. Про це повідомляє Euobserver, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти росії, з якими ознайомився EUobserver, включають нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, які допоможуть європейським компаніям вийти з-під контролю рф.

З початку війни ЄС заморозив активи понад 1600 російських фізичних і юридичних осіб. До 11-го пакету, як зазначається, "увійдуть імена ще 100".

Але згідно з новою пропозицією країни ЄС дозволять фінансові перекази росіянам із чорного списку “після визначення того, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включно з продажами, які суворо необхідні для закриття”.

ЄС також заборонив європейським юридичним фірмам надавати комерційні послуги російським клієнтам.

Але 11-й пакет пропонує пом'якшити опцію, щоб допомогти “розплутати пов'язані спільні інтереси ЄС і росії всередині Європи”.

Цитата

“Компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, які є обов'язковими для завершення таких правочинів, таких як нотаріальні послуги”, - йдеться в пропозиції.

За підрахунками Єльського університету в США, які востаннє оновлювалися 16 травня, за останній рік росію вже покинули понад тисяча іноземних фірм.

Але на російському ринку, як і раніше, присутні десятки великих компаній з ЄС.

До них належать деякі з найбільших банків Європи (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) і енергетичні компанії (Engie, OMV і Total).

Сюди також входять відомі модні бренди, такі як Armani, Benetton, Diesel і Lacoste, австрійський виробник енергетичних напоїв Red Bull, данський виробник медичного обладнання Coloplast, нідерландська фірма з виробництва споживчих товарів Phillips і виробник напоїв Heineken, естонська компанія таксі Bolt, французька мережа готелів Accor і виробник косметики Clarins, а також німецька інженерна фірма Bosch.

Досі більшість європейських фірм практично не платили податки всередині росії зі свого прибутку завдяки вигідним угодам про уникнення подвійного оподаткування.

Але в березні міністерство фінансів рф запропонувало заморозити такі податкові угоди приблизно з 40 “недружніми” країнами, що запровадили санкції проти росії.

Зазначається, що путіну ще потрібно буде реалізувати цю пропозицію, але це питання президентського указу, який може бути підписаний у будь-який день.

Диктатор також публічно попросив свій уряд 2 травня “роз'яснити” до 20 травня, як у майбутньому буде здійснюватися виплата дивідендів акціонерам із “недружніх” країн.

І, згідно з одним російським джерелом, яке попросило не називати його імені через конфіденційність, нові правила можуть передбачати податок у розмірі до 25%, що стягується з фірм ЄС, таких як Armani, Clarins, Raiffeisen та решта тих, хто залишився.

“10-відсоткова комісія Антона Силуанова (міністра фінансів – ред.) за вихід означала, що західні компанії, які не знають про майбутній податок на дивіденди, можуть бути спокушені збереженням певної присутності в росії. Але щойно угоди про уникнення подвійного оподаткування буде розірвано, москва обкладе новим податком ті західні компанії, які ще присутні в країні, і їм доведеться платити податок на дивіденди навіть до 25%. І насправді це перетворило б ці компанії на спонсорів воєнних дій росії”, - сказало джерело в коментарі EUobserver.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що посли ЄС під час зустрічі в Брюсселі в п'ятницю не досягли домовленостей щодо 11-го пакету санкцій проти рф.

За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет можуть узгодити.

Посол зазначив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73