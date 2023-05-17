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ЕС намерен помочь своим компаниям выйти из рф из-за рисков уплаты налогов и финансирования войны путина - СМИ

ЕС намерен помочь своим компаниям выйти из рф из-за рисков уплаты налогов и финансирования войны путина - СМИ

Киев • УНН

 • 644388 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Страны ЕС намерены помочь своим компаниям выйти из россии из-за рисков уплаты налогов европейскими фирмами рф и финансирования российской агрессии. Об этом сообщает Euobserver, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что предложения по 11-му пакету санкций против россии, с которыми ознакомился EUobserver, включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, которые помогут европейским компаниям выйти из-под контроля рф.

С начала войны ЕС заморозил активы более 1600 российских физических и юридических лиц. В 11-й пакет, как отмечается, "войдут имена еще 100".

Но в соответствии с новым предложением страны ЕС разрешат финансовые переводы россиянам из черного списка “после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, которые строго необходимы для закрытия”.

ЕС также запретил европейским юридическим фирмам предоставлять коммерческие услуги российским клиентам.

Но 11-й пакет предлагает смягчить опцию, чтобы помочь “распутать связанные совместные интересы ЕС и россии внутри Европы”.

Цитата

“Компетентные органы государств-членов могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными для завершения таких сделок, таких как нотариальные услуги”, - говорится в предложении.

По подсчетам Йельского университета в США, что последний раз обновлялись 16 мая, за последний год россию уже покинули более тысячи иностранных фирм.

Но на российском рынке по-прежнему присутствуют десятки крупных компаний из ЕС.

К ним относятся некоторые из крупнейших банков Европы (Deutsche Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank International, UniCredit) и энергетические компании (Engie, OMV и Total).

Сюда также входят известные модные бренды, такие как Armani, Benetton, Diesel и Lacoste, австрийский производитель энергетических напитков Red Bull, датский производитель медицинского оборудования Coloplast, голландская фирма по производству потребительских товаров Phillips и производитель напитков Heineken, эстонская компания такси Bolt, французская сеть отелей Accor и производитель косметики Clarins, а также немецкая инженерная фирма Bosch.

До сих пор большинство европейских фирм практически не платили налоги внутри россии со своей прибыли благодаря выгодным соглашениям об избежании двойного налогообложения.

Но в марте министерство финансов рф предложило заморозить такие налоговые соглашения примерно с 40 “недружественными” странами, которые ввели санкции против россии.

Отмечается, что путину еще предстоит реализовать это предложение, но это вопрос президентского указа, который может быть подписан в любой день.

Диктатор также публично попросил свое правительство 2 мая “разъяснить” к 20 мая, как в будущем будет осуществляться выплата дивидендов акционерам из “недружественных”стран.

И, согласно одному российскому источнику, который попросил не называть его имени из-за конфиденциальности, новые правила могут предусматривать налог в размере до 25%, взимаемый с фирм ЕС, таких как Armani, Clarins, Raiffeisen и остальные, кто остался.

“10-процентная комиссия Антона Силуанова (министра финансов – ред.) за выход означала, что западные компании, не знающие о будущем налоге на дивиденды, могут быть соблазнены сохранением определенного присутствия в россии. Но как только соглашения об избежании двойного налогообложения будут расторгнуты, москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в стране, и им придется платить налог на дивиденды даже до 25%. И на самом деле это превратило бы эти компании в спонсоров военных действий россии”, — сказал источник в комментарии EUobserver.

Дополнение

Ранее сообщалось, что послы ЕС во время встречи в Брюсселе в пятницу не достигли договоренностей касательно 11-го пакета санкций против рф.

По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, на следующем заседании санкционный пакет могут согласовать.

Посол отметил, что многие вопросы являются очень техническими и сложными, поэтому требуют тщательного экспертного анализа.

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