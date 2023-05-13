В ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Послы ЕС во время встречи в Брюсселе в пятницу не достигли договоренностей касательно 11-го пакета санкций против рф, сообщает УНН со ссылкой на PolskieRadio.
Детали
По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, на следующем заседании на следующей неделе санкционный пакет могут согласовать.
Посол отметил, что многие вопросы являются очень техническими и сложными, поэтому требуют тщательного экспертного анализа.
Дополнительно
Анджей Садось отметил, что приветствует включение в проект новых ограничений против российских транспортных компаний, а также выразил надежду, что некоторые из санкций аналогичным образом будут введены и против Беларуси.
Польша также выдвинула предложение распространить санкции на агропродовольственную продукцию из россии.
В проекте последнего санкционного пакета также есть пункт о внесении в черный список лиц, участвовавших в похищении украинских детей, вывозе их на территорию рф, где их принудительно усыновляют. Лицам, включенным в черный список, запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе заблокированы.
Кроме того, было учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, которые выносят приговоры на политических процессах.
Напомним
Европейский Союз предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу.