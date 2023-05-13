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В ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против рф

В ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против рф

Киев • УНН

 • 1191398 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Послы ЕС во время встречи в Брюсселе в пятницу не достигли договоренностей касательно 11-го пакета санкций против рф, сообщает УНН со ссылкой на PolskieRadio.

Детали 

По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, на следующем заседании на следующей неделе санкционный пакет могут согласовать. 

Посол отметил, что многие вопросы являются очень техническими и сложными, поэтому требуют тщательного экспертного анализа.

Дополнительно

Анджей Садось отметил, что приветствует включение в проект новых ограничений против российских транспортных компаний, а также выразил надежду, что некоторые из санкций аналогичным образом будут введены и против Беларуси.

Польша также выдвинула предложение распространить санкции на агропродовольственную продукцию из россии.

В проекте последнего санкционного пакета также есть пункт о внесении в черный список лиц, участвовавших в похищении украинских детей, вывозе их на территорию рф, где их принудительно усыновляют. Лицам, включенным в черный список, запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе заблокированы.

Кроме того, было учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, которые выносят приговоры на политических процессах.

Напомним 

Европейский Союз предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу. 

Украинские Национальные Новости

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