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ЄС пропонує офіційно припинити поставки російської нафти "Дружбою" до Німеччини та Польщі - Bloomberg

ЄС пропонує офіційно припинити поставки російської нафти "Дружбою" до Німеччини та Польщі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2887786 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Європейський Союз запропонував офіційно оформити зупинку постачання російської нафти трубопроводом до Німеччини та Польщі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Цим двом країнам було дозволено відступити від санкцій ЄС і продовжувати отримувати нафту північною ділянкою нафтопроводу "Дружба". Попри це, обидві країни вже припинили приймати нафту з цього напрямку, виконавши попередні обіцянки скоротити обсяги отримуваного.

Однак є пропозиція офіційно скасувати це відхилення, згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg. Відступ було надано, коли в червні минулого року ЄС вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти.

Хоча такий крок був би значною мірою символічним, враховуючи, що дві країни вже зупинили прийом нафти цим трубопроводом, саме собою таке рішення змусило б кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативи цій нафті. Принаймні один із них, завод PCK Schwedt під Берліном, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує, зауважує видання.

Винятки, що дозволяють потоки через південну гілку трудопроводу, що забезпечує Угорщину, Словаччину та Чеську Республіку, залишаться в силі, зазначає видання.

Пропозиція про припинення дії винятку для Польщі та Німеччини стане частиною 11-го пакету санкцій ЄС після вторгнення росії до України. 

При цьому зауважується, що відколи поставки російської нафти припинилися, невелика кількість казахстанської нафти пройшла через "Дружбу". Про її заборону не йдеться, оскільки дозволено імпорт з інших третіх країн, у тому числі у разі транзиту нафти через росію.

Щоб прояснити цей момент, пропозиції ЄС також включають винятки, які дозволяють надавати послуги, необхідні для забезпечення можливості купівлі, імпорту або транспортування нафти, що походить з Казахстану, та обслуговування трубопроводу Каспійського консорціуму (КТК).

При цьому вказується, що основна увага в новому пакеті приділяється припиненню обходу обмежень, із запропонованими заходами, які також включають заборону суднам, які порушили заборону, заходити в порти ЄС, націлювання на судна, які вимикають свої навігаційні системи, і інструменти для обмеження торгівлі технологіями зі списку обмежень, які потрапляють до росії через треті країни.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії озвучила пропозиції щодо 11-го пакету санкцій ЄС проти рф.

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