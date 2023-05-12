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ЕС предлагает официально прекратить поставки российской нефти по "Дружбе" в Германию и Польшу - Bloomberg

ЕС предлагает официально прекратить поставки российской нефти по "Дружбе" в Германию и Польшу - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2887785 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Европейский Союз предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этим двум странам было разрешено отступить от санкций ЕС и продолжать получать нефть по северному участку нефтепровода "Дружба". Несмотря на это, обе страны уже прекратили принимать нефть с этого направления, выполнив предыдущие обещания сократить объемы получаемой нефти.

Однако есть предложение официально отменить это отступление, согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg. Отступление было предоставлено, когда в июне прошлого года ЕС решил запретить большую часть импорта российской нефти.

Хотя такой шаг был бы в значительной степени символическим, учитывая, что две страны уже остановили прием нефти по этому трубопроводу, само по себе такое решение заставило бы несколько нефтеперерабатывающих заводов заняться сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативе этой нефти. По крайней мере один из них, завод PCK Schwedt под Берлином, был вынужден производить меньше топлива для региона, который он обслуживает, отмечает издание.

Исключения, позволяющие потоки через южную ветку трудопровода, обеспечивающего Венгрию, Словакию и Чешскую Республику, останутся в силе, отмечает издание.

Предложение о прекращении действия исключения для Польши и Германии станет частью 11-го пакета санкций ЕС после вторжения россии в Украину. 

При этом отмечается, что с тех пор, как поставки российской нефти прекратились, небольшое количество казахстанской нефти прошло через "Дружбу". О ее запрете речь не идет, поскольку разрешен импорт из других третьих стран, в том числе в случае транзита нефти через россию.

Чтобы прояснить этот момент, предложения ЕС также включают исключения, которые позволяют предоставлять услуги, необходимые для обеспечения возможности покупки, импорта или транспортировки нефти, происходящей из Казахстана, и обслуживания трубопровода Каспийского консорциума (КТК).

При этом указывается, что основное внимание в новом пакете уделяется пресечению обхода ограничений, с предложенными мерами, которые также включают запрет судам, нарушившим запрет, заходить в порты ЕС, нацеливание на суда, которые отключают свои навигационные системы, и инструменты для ограничения торговли технологиями из списка ограничений, которые попадают в россию через третьи страны.

Напомним

Председатель Еврокомиссии озвучила предложения по 11-му пакету санкций ЕС против рф.

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