У ЄС не погодили 11-й пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Посли ЄС під час зустрічі у Брюсселі у п’ятницю не досягли домовленостей щодо 11-го пакету санкцій проти рф, повідомляє УНН з посиланням на PolskieRadio.
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За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні наступного тижня санкційний пакет можуть погодити.
Посол зауважив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.
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Анджей Садось зазначив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив надію, що деякі з санкцій аналогічним чином будуть запроваджені і проти Білорусі.
Польща також висунула пропозицію поширити санкції на агропродовольчу продукцію з росії.
У проєкті останнього санкційного пакета також є пункт про внесення до чорного списку осіб, котрі брали участь у викраденні українських дітей, вивезенні їх на територію рф, де їх примусово усиновлюють. Особам, включеним до чорного списку, заборонений в’їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковано.
Окрім того, була врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах.
Нагадаємо
Європейський Союз запропонував офіційно оформити зупинку постачання російської нафти трубопроводом до Німеччини та Польщі.