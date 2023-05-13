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У ЄС не погодили 11-й пакет санкцій проти рф

У ЄС не погодили 11-й пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Посли ЄС під час зустрічі у Брюсселі у п’ятницю не досягли домовленостей щодо 11-го пакету санкцій проти рф, повідомляє УНН з посиланням на PolskieRadio.

Деталі 

За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні наступного тижня санкційний пакет можуть погодити. 

Посол зауважив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Додатково

Анджей Садось зазначив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив надію, що деякі з санкцій аналогічним чином будуть запроваджені і проти Білорусі.

Польща також висунула пропозицію поширити санкції на агропродовольчу продукцію з росії.

У проєкті останнього санкційного пакета також є пункт про внесення до чорного списку осіб, котрі брали участь у викраденні українських дітей, вивезенні їх на територію рф, де їх примусово усиновлюють. Особам, включеним до чорного списку, заборонений в’їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковано.

Окрім того, була врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах.

Нагадаємо 

Європейський Союз запропонував офіційно оформити зупинку постачання російської нафти трубопроводом до Німеччини та Польщі. 

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