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Канцлер Шольц закликав до "прагматизму" на тлі прагнення США ввести заборону експорту з росії

Канцлер Шольц закликав до "прагматизму" на тлі прагнення США ввести заборону експорту з росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу заявив, що його уряд хоче вжити прагматичних заходів для запобігання обходу санкцій, введених проти росії, що, мабуть, пом'якшить заклики США до більшої заборони на експорт. Про це УНН інформує посилаючись на агентство Reuters.

Цього тижня Шольц візьме участь у зустрічі лідерів країн G7 у Японії, щоб обговорити плани посилення санкцій проти росії через війну в Україні.

Нові заходи включатимуть боротьбу з ухиленням від санкцій за участю третіх країн, заявили офіційні особи, знайомі з переговорами. Офіційні особи США також очікують, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій, щоб принаймні для певних категорій товарів будь-який експорт був автоматично заборонений, якщо вони не включені до списку дозволених товарів.

Цитата

"Ми намагаємося сприяти хорошому, прагматичному подальшому розвитку", - сказав Шольц, коли його запитали про це в кулуарах засідання Ради Європи в Ісландії. Він висловив сподівання, що угоди буде досягнуто "без серйозних системних змін".

Додамо

Європейські лідери на саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорили способи притягнення росії до відповідальності за вторгнення в Україну та оприлюднили механізм відстеження втрат та збитків, завданих силами москви.

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