Канцлер Шольц призвал к "прагматизму" на фоне стремления США ввести запрет на экспорт из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в среду заявил, что его правительство хочет принять прагматические меры для предотвращения обхода санкций, введенных против россии, что, по-видимому, смягчит призывы США к большему запрету на экспорт. Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство Reuters.
На этой неделе Шольц примет участие во встрече лидеров стран G7 в Японии, чтобы обсудить планы ужесточения санкций против россии из-за войны в Украине.
Новые меры будут включать в себя борьбу с уклонением от санкций с участием третьих стран, заявили официальные лица, знакомые с переговорами. Официальные лица США также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы, по крайней мере, для определенных категорий товаров любой экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список разрешенных товаров.
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"Мы стараемся способствовать хорошему, прагматичному дальнейшему развитию", — сказал Шольц, когда его спросили об этом в кулуарах заседания Совета Европы в Исландии. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто "без серьезных системных изменений".
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Европейские лидеры на саммите Совета Европы в Рейкьявике обсудили способы привлечения россии к ответственности за вторжение в Украину и обнародовали механизм отслеживания потерь и ущерба, нанесенного силами москвы.