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The Insider: 25 компаний ЕС до сих пор осуществляют поставки для армии рф

The Insider: 25 компаний ЕС до сих пор осуществляют поставки для армии рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. 25 компаний из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши осуществляют продажи товаров фирмам рф, которые обеспечивают вражескую армию микросхемами, амуницией и другими товарами военного назначения. Об этом говорится в расследовании The Insider, пишет УНН.

Детали 

Необходимое оборудование для оборонных компаний рф завозят военные подрядчики, чтобы избежать попадания в санкционные списки.

Расследователи отмечают, что одна из таких компаний  – московское ООО «Стан» – разработчик современных станков с числовым программным управлением, входящий в госкорпорацию «Ростех». Сам «Ростех» значится в санкционном списке, а «Стан», который под ограничения не попал, импортирует технологическое оборудование для литейного производства из Германии. Так, в июле 2022 года немецкая компания Vansped Logistics поставила «Стану» стержневые машины.

«Стан», по словам журналистов, выступает поставщиком в нескольких оборонных предприятиях рф. Согласно базе данных анализа госзакупок, предприятие заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Среди его контрагентов ПАО «ОДК-Кузнецов» (выпускает двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160М) и «Уралвагонзавод» (единственный в России разработчик и производитель танков).

Уже после начала полномасштабной войны россии против Украины первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказывал о важности поставок со стороны ООО «Стан» для выпуска Ту-160 (именно с них по Украине запускают крылатые ракеты Х-555).

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Еще одним поставщиком для армии рф является компания «Курганприбор». Ее владелец, по данным расследователей, сенатор Сергей Муратов, который находится под санкциями. 

«Курганприбор», официальный партнер концерна «Калашников», производит взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов. Технические изделия для своей продукции компания импортирует из Франции, ее поставщик – местная фирма Marchante.

Французская компания Radiall S.A. во время войны сотрудничает с российским АО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) – одним из крупнейших подрядчиков «Роскосмоса». ИДС выполняет заказы по разработке и производству космических аппаратов в рамках развития системы ГЛОНАСС и системы спутниковой связи «Гонец-М» для минобороны россии. Принимая во внимание то, что ИДС лишь под санкциями США, французы поставляют ей переключатели, которые используются в микросхемах бортовых систем управления ракет.

Производитель оптических систем для военно-морского флота, военно-космических сил и сухопутных войск рф, петербургская компания «Ломо» активно сотрудничает, как уверяют расследователи, с эстонской фирмой Marker Nordic Ou. Она поставляла «Ломо» волоконно-оптические жгуты, промышленный клей и другие компоненты, используемые при производстве военной оптики. Среди таких продуктов – прицелы ночного видения «Маугли-2» и «Маугли-2М» для переносных зенитных ракетных комплексов, а также полуактивная головка самонаведения, которой оснащают высокоточные (управляемые) снаряды «Краснополь».

Также расследователи выяснили, что российский поставщик обуви для минобороны рф, компания «Донобувь», закупает обувной клей и кожу у немецких фирм Jakob KECK Chemie GmbH и Salamander SPS GmbH & Co. KG, соответственно, а подошвы – у итальянской компании Tacchificio Campliglionese.

Поставки из Италии наладил российский производитель бронежилетов для силовиков и военных «КЛАСС»: он, как отмечают журналисты, закупил у компании Minelli Carmello фрезы для изготовления компонентов амуниции.

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российские фирмы – поставщики армии рф, по данным расследователей, продолжают импортировать детали для производства другой военной продукции, в частности, двигателей для боевых кораблей из Швейцарии, Литвы, Австрии и Польши.

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