У КНДІСЕ розповіли про особливості експертизи ворожих ракет "Кинджал": показали відео

Складність ідентифікації полягає в тому, що після збиття ракети "Кинджал" мають зовсім непридатний стан, фактично – це шматки металобрухту. А також той факт, що аеробалістична ракета "Кинджал" − це результат доробки ракети "Іскандер". Про це ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

"Останні об’єкти практично всі з повністю фізично знищеною мікроелектронікою. Експерти наразі шукають маркування, особливості й аналізують технічні-характеристики, які б дозволили нам зі 100% впевненістю зробити висновок про конкретний тип зброї.

Аеробалістична ракета "Кинджал" − це результат доробки ракети "Іскандер". Під час останніх атак по Україні запуск "Іскандерів" не фіксувався, але частини й уламки, які нам надійшли, мають їх маркування. З цього можемо припустити, що були атаки саме "Кинджалами" з вихідних компонентів "Іскандерів". Для фактичного підтвердження та висновку чекаємо надходження додаткових об’єктів дослідження", - зазначив Олександр Рувін.

Щодо аналізу мікроелектроніки ворожих ракет, то, за словами директора КНДІСЕ, традиційно все, що стосується високотехнологічного виробництва − це не російські технології, а використання бази компонентів іноземних країн.

Північнокорейські ракети в небі над Україною – в КНДІСЕ закликають дочекатися результатів експертизи