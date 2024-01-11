В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Сложность идентификации заключается в том, что после сбития ракеты "Кинжал" имеют совсем непригодное состояние, фактически - это куски металлолома. А также тот факт, что аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". Об этом эксклюзивном интервью УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Последние объекты практически все с полностью физически уничтоженной микроэлектроникой. Эксперты сейчас ищут маркировку, особенности и анализируют технические характеристики, которые бы позволили нам со 100% уверенностью сделать вывод о конкретном типе оружия.

Аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". Во время последних атак по Украине запуск "Искандеров" не фиксировался, но части и обломки, которые нам поступили, имеют их маркировку. Из этого можем предположить, что были атаки именно "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров". Для фактического подтверждения и вывода ждем поступления дополнительных объектов исследования", - отметил Александр Рувин.

Что касается анализа микроэлектроники вражеских ракет, то, по словам директора КНИИСЭ, традиционно все, что касается высокотехнологичного производства - это не российские технологии, а использование базы компонентов иностранных стран.

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы