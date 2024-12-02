Оккупанты атаковали Кривой Рог тремя управляемыми ракетами: силы ПВО все сбили
Киев • УНН
Российские военные атаковали Кривой Рог тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 а Су-57. Украинские силы ПВО успешно перехватили все три вражеские ракеты.
Армия рф ударила по Кривому Рогу тремя управляемыми авиационными ракетами - украинские военные сбили все вражеские ракеты, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Детали
По данным воздушных сил, в 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Запорожской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57.
"Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток" - указано в сообщении.
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