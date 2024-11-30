ВСУ сбили 8 из 10 российских дронов-камикадзе во время ночной атаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска атаковали Украину 10 ударными БпЛА с территории рф. Восемь дней было сбито над пятью областями, один потерян, еще один полетел на оккупированную территорию.

Армия рф ночью атаковала Украину 10-ю ударными БпЛА, восемь из них - сбиты, один - локационно потерян, а еще один - улетел на оккупированную территорию, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы. 

Детали

По данным Воздушных сил, в ночь на 30 ноября 2024 года (с 21.30 29 ноября) противник атаковал 10-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска – рф.

"В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбито восемь вражеских беспилотников. Один БпЛА - локационно потерян, еще один - улетел на оккупированную территорию", - указано в сообщении.

На фронте состоялось 192 боестолкновения, горячее всего было на Кураховском направлении-Генштаб30 нояб. 2024, 06:46 • 8428 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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