ВСУ сбили 8 из 10 российских дронов-камикадзе во время ночной атаки

Армия рф ночью атаковала Украину 10-ю ударными БпЛА, восемь из них - сбиты, один - локационно потерян, а еще один - улетел на оккупированную территорию, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Детали

По данным Воздушных сил, в ночь на 30 ноября 2024 года (с 21.30 29 ноября) противник атаковал 10-ю ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска – рф.

"В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбито восемь вражеских беспилотников. Один БпЛА - локационно потерян, еще один - улетел на оккупированную территорию", - указано в сообщении.

На фронте состоялось 192 боестолкновения, горячее всего было на Кураховском направлении-Генштаб