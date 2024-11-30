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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте состоялось 192 боестолкновения, горячее всего было на Кураховском направлении-Генштаб

На фронте состоялось 192 боестолкновения, горячее всего было на Кураховском направлении-Генштаб

Киев  •  УНН

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На фронте произошло 192 боевых столкновения, больше всего атак зафиксировано на Кураховском направлении - 46. Противник нанес 36 авиаударов и совершил 4663 обстрела, использовав около 1400 дронов-камикадзе.

На фронте с начала суток 29 ноября произошло 192 боевых столкновения. Оккупанты совершили 46 атак на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 30.11.2024, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 36 авиаударов, сбросив 61 КАБ. кроме этого, совершил 4663 обстрелов, из них 99-из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе,

- говорится в сообщении.

Детали

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ковшаровка, Александро-Калиново, Новоосиново, Глушковка, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Успеновка, Улаклы, Великая Новоселка, Макаровка, орехов и казацкое.

На Харьковском направлении произошло семь вражеских атак в районах Кудиевки, глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайской и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, дубравы, Торского, Заречного, Григоровки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе временного Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил две атаки неподалеку от дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и желтое.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Солнцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций недалеко от веселой рощи, Константинопольского, Сухих можжевельников, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских  населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 23 вражеские атаки на данном направлении,

- добавили в Генштабе.

Еще плюс 1740 оккупантов, 5 танков и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага30 нояб. 2024, 05:59 • 7281 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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