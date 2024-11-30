На фронте состоялось 192 боестолкновения, горячее всего было на Кураховском направлении-Генштаб

На фронте с начала суток 29 ноября произошло 192 боевых столкновения. Оккупанты совершили 46 атак на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 30.11.2024, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 36 авиаударов, сбросив 61 КАБ. кроме этого, совершил 4663 обстрелов, из них 99-из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе,