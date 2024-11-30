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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1740 оккупантов, 5 танков и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1740 военных, 5 танков и 23 артсистемы. Общие потери рф с начала войны достигли 740 400 личного состава.

За сутки с 29 на 30 ноября, армия рф потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава-около 740 400 (+1740) человек,
  • танков-9463 (+5) ЕД,
  • боевых бронированных машин-19 355 (+12) ЕД,
  • артиллерийских систем-20 909 (+23) ЕД,
  • РСЗО-1253 (+2) ед,
  • средства ПВО-1019 (+0) ЕД,
  • самолетов-369 (+0) ЕД,
  • вертолетов-329 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-19 792 (+42),
  • крылатые ракеты-2851 (+0),
  • корабли / катера-28 (+0) ЕД,
  • подводные лодки-1 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн-30 431 (+72) ЕД,
  • специальная техника - 3617 (+2) ед.

россияне не успевают эвакуировать раненых из-за нехватки техники - британская разведка27 нояб. 2024, 12:10 • 16285 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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