Еще плюс 1740 оккупантов, 5 танков и 23 артистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1740 военных, 5 танков и 23 артсистемы. Общие потери рф с начала войны достигли 740 400 личного состава.
За сутки с 29 на 30 ноября, армия рф потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 740 400 (+1740) человек,
- танков-9463 (+5) ЕД,
- боевых бронированных машин-19 355 (+12) ЕД,
- артиллерийских систем-20 909 (+23) ЕД,
- РСЗО-1253 (+2) ед,
- средства ПВО-1019 (+0) ЕД,
- самолетов-369 (+0) ЕД,
- вертолетов-329 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-19 792 (+42),
- крылатые ракеты-2851 (+0),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-30 431 (+72) ЕД,
- специальная техника - 3617 (+2) ед.
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