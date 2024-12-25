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Должен был "глушить" Patriot: почему в рф утилизируют единственный в мире самолет Ил-76ПП

Должен был "глушить" Patriot: почему в рф утилизируют единственный в мире самолет Ил-76ПП

Киев  •  УНН

 • 3652 просмотра

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На территории бывшего учебного аэродрома в Иркутске утилизируют редкий самолет-постановщик помех Ил-76ПП. Уникальный самолет, который должен был противодействовать системам Patriot, так и не смог выполнять свои функции из-за технических проблем.

В российских СМИ появились сообщения о том, что на территории бывшего учебного аэродрома в городе Иркутск идет утилизация редкого самолета для постановки помех Ил-76ПП, который пошел «под нож» по довольно прозаической причине - надо освободить место для застройки, передает УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

По данным издания, в данной истории речь о довольно интересном и специфическом монстре советской разработки, который в теории должен был бы «глушить» даже зенитно-ракетные комплексы Patriot. 

Точное время начала работ по Ил-76ПП не называется, есть лишь общее указание о «середине 1980-хх годов». Этот самолет был изготовлен в одном экземпляре, остался на стадии опытной разработки, в серийное производство так и не пошел.

Для переоборудования в Ил-76ПП был использован серийный транспортник Ил-76МД, работы происходили на «АНТК им.Бериева» в Таганроге, специализирующемся на самолетах радиолокационного дозора А-50. Предполагалось, что Ил-76ПП будут использоваться в первую очередь для «глушения» РЛС западных ЗРК различных типов, в частности тех же Patriot.

Россияне хотят достроить из советских "заготовок" — Defense Express2 янв. 2023, 21:18 • 764016 просмотров

Наиболее интересная и специфическая деталь, которая похоже и «похоронила» проект Ил-76ПП - на этом самолете был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы под обозначением «Ландыш», который также использован на Су-24МП (вариант для постановки помех, был изготовлен в количестве 12 единиц).

Дело в том, что размещение комплекса РЭБ «Ландыш» на Ил-76ПП требовало в частности установки дополнительных источников питания. Чтобы решить эту проблему, конструкторы самолета установили дополнительно два генератора на базе авиационного двигателя АИ-24ВТ, каждый из которых должен был питать четыре переменного тока на борту Ил-76ПП. Однако вроде бы и этого оказалось мало для надежного питания аппаратуры РЭБ.

На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express9 авг. 2024, 13:00 • 26113 просмотров

Но наиболее проблемным оказалось то, что в ходе работ и испытаний конструкторам Ил-76ПП так и не удалось достичь электромагнитной совместимости бортовой аппаратуры самолета и комплекса «Ландыш», контейнеры которого устанавливались на законцовках крыльев.

«Иными словами - Ил-76ПП оказался монструозной и одновременно нефункциональной разработкой, не способной выполнять свою главную задачу, поэтому в 1993 году этот самолет был поставлен на хранение на территории упомянутого выше учебного аэродрома в Иркутске. Ну а судя по всему, «вспомнили» об этом Ил-76ПП только тогда, когда надо было освободить место от него под застройку, то есть в конце 2024 года», - резюмировали в  Defense Express.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
sukhoi-su-24Сухой Су-24
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
litak-sukhoho-su-57Су-57