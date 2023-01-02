Россияне хотят достроить из советских "заготовок" — Defense Express

Детали

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" 30 декабря 2022 года объявила, что завершила изготовление модернизированных бомбардировщиков Ту-160М (другой вариант обозначения – Ту-160М2 для новых машин). Далее эти самолеты обязаны пройти весь нужный комплекс испытаний, полеты после выкатки из цехов Казанского авиационного завода еще не проводились.

Кремль надеется увеличить флот своей стратегической авиации. Минобороны РФ решило выбрать Ту-160М как "более простой" для реализации вариант.

Но нюанс в том, что сейчас россиянам нужно буквально "с нуля" восстановить всю цепочку по производству Ту-160. На этом фоне у РФ и возник вариант использовать в качестве "промежуточного варианта" достройку бомбардировщиков из тех "заготовок", которые со времен СССР до сих пор стоят на заводских стапелях. На какое ориентировочное количество "бортов" у россиян есть "заготовки" – в открытых источниках данных нет.

Напомним

После использования значительного количества крылатых ракет "Калибр" из ракетоносителей в Черном море армия РФ может сейчас прибегнуть к дроновым атакам, пока готовит ракетоносители. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.