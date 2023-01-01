росія може ще вдатися до дронових атак, поки готує ракетоносії - Гуменюк

Цитата

"Ми говорили про те, що, скоріш за все, це буде дронова атака і використання наземної артилерії і реактивних систем, так в принципі воно і сталося. Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього 5, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам'ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато “Калібрів” використали, саме тому потребують часу на переспорядження. Це зрозуміло. Але пам'ятаємо також про те, що не тільки святкові дні для ворога є значущими, і вони можуть атакувати. Тому що це, в принципі, напрямок їх основної діяльності. Вони намагаються атакувати нас постійно. Зараз, готуючись до цього, цілком імовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії”, - вказала Гуменюк.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чим ворог поповнює запаси, вона повідомила, що "вони зараз готові ще до використання тієї партії дронів, яку вони вже отримали від своїх поплічників в терористичній справі".

І додала, що окупанти "зараз намагаються тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту, - це Запорізький напрямок, Дніпропетровщина, зокрема, Нікопольський район".

Доповнення

У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом. У переддень Нового року була атака 20 ракетами, 12 з них - збили.