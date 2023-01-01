россия может еще прибегнуть к дроновым атакам, пока готовит ракетоносители - Гуменюк

Цитата

"Мы говорили о том, что, скорее всего, это будет дроновая атака и использование наземной артиллерии и реактивных систем, так в принципе оно и произошло. Кораблей сейчас в Черном море у врага поубавилось существенно, у них осталось всего 5, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы помним, что они перед этим отработали, очень много “Калибров” использовали, именно поэтому требуют времени на переснаряжение. Это понятно. Но помним также о том, что не только праздничные дни для врага являются значимыми, и они могут атаковать, потому что это, в принципе, направление их основной деятельности. Они пытаются атаковать нас постоянно. Сейчас, готовясь к этому, вполне вероятно будут использовать еще дроновые атаки, а между тем подтягивать ракетоносители”, – указала Гуменюк.

Детали

Отвечая на вопрос, чем враг пополняет запасы, она сообщила, что "они сейчас готовы еще к использованию той партии дронов, которую они уже получили от своих приспешников в террористическом деле".

И добавила, что оккупанты "сейчас пытаются терроризировать районы, прилегающие к линии фронта, - это Запорожское направление, Днепропетровская область, в частности, Никопольский район".

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.